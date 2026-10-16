Забудьте о Комо: озеро Траунзее в Австрии начинает все больше привлекать туристов

В австрийском регионе Зальцкаммергут расположено озеро Траунзее, которое сочетает в себе альпийские пейзажи, пешеходные маршруты над водой, исторический замок и близость к бывшей императорской резиденции в городе Бад-Ишль.

Озеро Траунзее уже давно привлекает путешественников не только пейзажами, но и возможностью совместить в одном маршруте природу, историю и отдых, пишет Travel Off Path.

Здесь чувствуется особая атмосфера региона Зальцкаммергут. Рядом с ним расположен Бад-Ишль, где путешествие легко совместить с оздоровлением и знакомством с имперским наследием. Само озеро расположено между Веной и Зальцбургом.

Почему Траунзее привлекает туристов?

На берегах Траунзее туристы могут не только гулять вдоль воды, но и открывать для себя одну из самых живописных частей Австрии. Озеро окружено горами, а его пейзажи меняются в зависимости от погоды и времени суток, поэтому даже короткая прогулка здесь запоминается надолго. Гора Траунштайн, возвышающаяся над восточным берегом, является особым украшением этого озера.

Особой популярностью пользуются маршруты у скал и тропы, что ведут вдоль воды. Они позволяют увидеть озеро с необычного ракурса и почувствовать ту самую спокойную атмосферу, ради которой сюда приезжают и любители пеших прогулок, и поклонники фотографии.

Что известно об отдыхе в Бад-Ишле?

Одно из главных преимуществ этого региона – близость Бад-Ишля, где природный отдых легко совместить с термальными процедурами. В Eurothermen Resort гостей ждут бассейны с подогретой соленой водой, а сама оздоровительная традиция имеет здесь глубокие исторические корни.

Еще в XIX веке в Бад-Ишле активно использовали минерализованные рассолы в лечебных процедурах. Поэтому современные спа-комплексы здесь фактически продолжают давнюю курортную историю края.

Туристам здесь советуют обязательно посетить Café Zauner – кафе, работающее с 1832 года и в свое время обслуживавшее императорский двор. Для многих гостей оно становится не меньшей достопримечательностью, чем сами озерные пейзажи, ведь здесь можно окунуться в старинную австрийскую атмосферу и попробовать фирменный заунерштолен.

Это направление подходит для тех, кто хочет уйти от суеты больших туристических центров. Озеро, горы, замок Орт, Бад-Ишль и термальные бассейны составляют маршрут, в котором каждая остановка дает возможность полноценно восстановить силы.