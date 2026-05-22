В Вене курсирует необычный экспресс, который позволит увидеть столицу Австрии с новой стороны

Для гостей Вены открыт интересный экскурсионный маршрут на окраине города. Этот маршрут позволяет сменить шумные городские улицы на уютные загородные пейзажи и поближе познакомиться с местной культурой.

В Вене путешественникам предлагают необычный способ познакомиться с местными винодельческими традициями. Как сообщает National Geographic, для этого по городу курсирует особый рейс, который сочетает живописное путешествие с дегустацией лучших местных напитков.

Маршрут и остановки винного экспресса в Вене

Так, с апреля по октябрь в австрийской столице курсирует миниатюрный сине-желтый двухвагонный поезд Heurigen Express. Этот необычный транспорт заезжает в живописные холмистые пригороды Вены. Пассажиры имеют возможность посетить уютные винные таверны, известные под названием "хойриген", и попробовать местное вино и традиционные продукты часто прямо посреди виноградников.

Маршрут поезда начинается с Хайлигенштадта, расположенного в северо-западном районе Деблинг. Далее Heurigen Express следует в соседний муниципалитет Нуссдорф. Пассажиры могут выходить на остановках в Нуссберге и Каленберге, чтобы полюбоваться панорамой Вены. После этого поезд спускается к старинному винодельческому поселку Гринцинг и направляется к известному хойригену Майер-ам-Пфаррплац.

Интересно! Таверна Майер-ам-Пфаррплац известна тем, что в 1817 году здесь некоторое время жил выдающийся композитор Людвиг ван Бетховен.

Какие вкусности и традиции ждут путешественников

Многие местные производители открывают свои виноградники для посетителей, чтобы те могли попробовать плоды урожая в теплые месяцы. Бутылки вина обычно подаются с блюдами из местных продуктов, таких как липтауер (сырная паста с паприкой), копченая колбаса и картофельный салат. Подавляющее большинство вин, которые предлагаются на маршруте – белые: грюнер вельтлинер, венский гемиштер-сац и рислинг.

Идея официально зародилась в августе 1784 года, когда император Габсбургов Иосиф II издал знаменательный указ, который предоставил жителям законное право продавать свою продукцию на своих собственных участках по любой цене,

– Габи Кнебль, местная гидеса из компании Rebel Tours Vienna.

Стоит отметить, что Вена является единственной мировой столицей, где развита большая винодельческая промышленность на виноградниках, расположенных прямо в черте города. Название "heuriger wein" переводится как "вино этого года", а сама традиция хойригеров уходит корнями в конец XVIII века.

Путешественники не только будут любоваться пейзажами, но и пить вино / Фото с TripAdvisor

Расписание движения и стоимость билетов

Винный экспресс курсирует только три дня в неделю – с пятницы по воскресенье, по пять рейсов в день, но расписание на каждый из них разное. Круговой билет для взрослых, который позволяет выходить-заходить на остановках в течение дня неограниченное количество раз, на данный момент стоит 9,9 евро (почти 510 гривен). Однако, если пассажиров интересует только конкретный отрезок, поездка обойдется дешевле.

