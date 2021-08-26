Вход в общественные места без COVID-сертификата запрещен: в Греции ввели новые правила

Правительство Греции вводит новые ограничения в стране из-за роста количества больных на респираторную вирусную болезнь COVID-19. С начала сентября бары, рестораны, музеи и театры на входе будут проверять сертификаты о вакцинации.

Для невакцинированных граждан с 12 лет тесты станут обязательным еженедельным ритуалом. Исключением являются те, кто переболел коронавирус в течение последних полгода.

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Какие новые ограничения вводят в Греции

Сертификаты о вакцинации теперь будут спрашивать во всех общественных местах, даже для проезда в транспорте. Новые ограничения будут действовать с 13 сентября по 31 марта.

Это наш долг перед всеми, кто проиграл битву до того, как вакцины стали доступны,

– заявил глава Минздрава Греции Василис Кикилиас.

Он отметил, что вакцинированные работники сфер науки, туризма, общественного питания и развлечений, а также школьники и студенты должны делать тесты дважды в неделю. Стоимость одного тестирования - 10 евро, и их придется платить из собственного кармана.

Вакцинированные люди смогут посещать кинотеатры, театры, музеи, археологические памятники и спортзалы только при наличии доказательств негативного экспресс-теста, проведенного 48 часов до этого. Маски будут обязательными для всех в закрытых общественных местах и ​​в местах скопления людей на открытом воздухе.

Условия въезда для туристов

Греция разрешила въезд украинским туристам при наличии:

заполненой специальной формы PLF за 24 часа до пересечения границы;

сертификат о вакцинации против Covid-19;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не ранее чем за 72 часа;

отрицательный результат теста на антиген, сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия;

справка о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровления, которая действительна в течение 180 дней.

Документы должны содержать фамилию и имя латиницей согласно данным загранпаспорта. Они могут быть изданы на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, русском языках. Требования касаются всех путешественников в возрасте от 12 лет.