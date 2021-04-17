В ОП отметили, что работали над этим девять месяцев. Для того, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке.
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Это уже наш четырнадцатый украиноязычный аудиогид, и до конца года мы планируем запуск еще как минимум семи аудиогидов,
– сказала первая леди Украины Елена Зеленская.
Над аудиогидом работали переводчица Ирина Дмитришин и актеры дубляжа Юрий Сосков и Марина Локтионова.