Великобритания смягчает условия въезда для иностранцев: что изменится

Власти Великобритании решили ввести новые правила въезда для иностранных туристов. Они станут более простыми как для вакцинированных, так и для непривитых.

Новые правила вступят в силу 11 февраля 2022 года.

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Великобритания смягчает условия въезда для иностранцев

Так, с 11 февраля от полностью вакцинированных туристов больше не потребуют делать негативный тест на коронавирус по прибытию.

Туристам, не имеющим прививки или получившим только одну дозу препарата, больше не придется проходить карантин или тест на 8 день после прибытия. Им нужно перед прибытием в страну сделать тест не позднее чем за два дня до поездки, а также пройти ПЦР-тест уже по прибытию.

Изменения помогут обеспечить, чтобы 2022 стал годом, в котором ограничения на поездки, карантины и ограничения на жизнь людей твердо остались в прошлом,

– заявил Грант Шаппс.

Кроме того, с конца февраля форма местонахождения пассажира станет проще в заполнении, а люди получат на один день больше для этого. Она нужна для того, чтобы власти могли отслеживать всех иностранцев в стране.

Что думает туристическая отрасль

Многие, работающие в туристической индустрии, высказали свои мнения по поводу ослабленных условий въезда для иностранных туристов. Вот несколько из них:

"Сегодняшнее объявление дает желаемый толчок туристической индустрии и экономике Великобритании",

– заявил глава и генеральный директор British Airways Шон Дойл;

– заявил глава и генеральный директор British Airways Шон Дойл; "Мы считаем, что тестирование для путешествий теперь должно окончательно остаться в прошлом",

– сказал исполнительный директор easyJet Йохан Лундгрен;

– сказал исполнительный директор easyJet Йохан Лундгрен; "Когда барьеры для путешествий уменьшаются, спрос растет",

– подчеркнул Кристоф Матье, исполнительный директор Brittany Ferries.