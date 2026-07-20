В селе Киевской области открыли новый парк для отдыха: на праздник пришли сотни семей

В селе Юровка Киевской области появилось новое место для досуга жителей. Открытие парка превратилось в масштабный семейный праздник, который собрал сотни семей и предложил развлечения для детей и взрослых.

В селе Юровка официально открыли новый парк отдыха, который станет местом для прогулок, встреч и семейного досуга. По случаю открытия здесь прошел фестиваль Family Fest с разнообразными мероприятиями, конкурсами и развлекательной программой. Об этом сообщил глава Гатненской территориальной общины Александр Паламарчук.

Каким стал новый парк в Юровке?

Новый парк создали как современное общественное пространство, где жители общины смогут проводить свободное время, встречаться с друзьями, отдыхать с семьей и гулять с детьми. На открытие прибыли представители местной и областной власти, которые вместе с жителями общины приняли участие в торжествах. По словам Александра Паламарчука, парк должен стать комфортным местом для досуга и еще одним шагом к развитию общины.

Фото с места события / фото Александра Паламарчука

Что подготовили для гостей Family Fest?

Открытие нового парка решили совместить с большим семейным фестивалем Family Fest. Для детей организовали водные аттракционы, батуты, аквагрим, творческие мастер-классы и развлекательную программу с участием аниматоров.

Также всех желающих угощали сладкой ватой и мороженым, а в течение дня на территории парка царила праздничная атмосфера. По информации организаторов, в мероприятии приняли участие сотни семей.

Кто присоединился к реализации проекта?

В общине отмечают, что создать новый парк удалось благодаря совместным усилиям местных властей, предпринимателей и неравнодушных жителей. Во время открытия глава общины поблагодарил всех, кто поддержал реализацию проекта. Отдельной частью праздничной программы стала лотерея, в ходе которой среди гостей разыграли ценные подарки.