Море, солнце и 25 градусов тепла: эту страну выбирают в октябре вместо Египта

В октябре не стоит прощаться с морем, поскольку пляжный отдых еще можно продлить. Тем, кто уже много раз бывал в Египте и хочет увидеть новые места, предлагаем обратить внимание на одну интересную европейскую страну.

Речь идет о Мальте, где даже в октябре температура воздуха и воды позволяет загорать и купаться в море, пишет Pro TV. Помимо пляжного отдыха здесь есть еще немало мест, которые стоит посетить во время отпуска на мальтийском архипелаге.

Почему стоит приехать на Мальту?

Мальта действительно остается одним из тех направлений, где поздняя осень еще похожа на лето. В октябре средняя дневная температура составляет примерно +25 °C, а ночью воздух остывает до +22 °C.

Помимо моря здесь особого внимания заслуживает Валлетта, которую все чаще называют "музеем под открытым небом". В столице Мальты сосредоточено около 320 исторических памятников на территории менее 1 квадратного километра.

В 2025 году Валлетта победила в рейтинге Readers' Choice Awards журнала Condé Nast Traveller как лучший город мира. Свой выбор сделали более 182,5 тысячи читателей, которые оценили ее историю, атмосферу и компактность.

Интересно! Валлетта – одна из самых маленьких столиц Евросоюза, но при этом имеет одну из самых высоких концентраций памятников на такой небольшой площади.

Город входит в список ЮНЕСКО и особенно нравится тем, кто любит совмещать прогулки по старинным улочкам с посещением музеев, крепостей и храмов. Именно поэтому Валлетту часто называют идеальным направлением для коротких, но очень насыщенных путешествий.

Помимо Валлетты, на архипелаге есть немало мест, которые стоит включить в маршрут. Например, разнообразия путешествию придаст Мдина с ее тишиной и узкими улочками или "Три города" напротив Большой гавани.

Для тех, кто в первую очередь выбирает море, Комино подойдет идеально. Этот остров на Мальте поражает удивительной Голубой лагуной с кристально чистой бирюзовой водой и богатым подводным миром.

А вот Голубой грот подойдет для прогулок на лодке. Он известен удивительной системой из семи морских пещер, высеченных в известняковых скалах.

Именно это разнообразие делает Мальту привлекательной не только для пляжного отдыха, но и для тех, кто хочет совместить море с культурным маршрутом.