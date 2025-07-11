SPA с видом на северное сияние: в Исландии строят уникальный комплекс

В Исландии построят "революционный" SPA-комплекс, в котором можно будет наблюдать за звездами и северным сиянием. Его изюминкой станет водопад, высотой более 6 метров.

SPA среди исландских лесов

SPA-комплекс откроют в городе Лаугарас, что на западе Исландии. Назовут его – "Лагуна Лаугарас". Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Time Out.

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Комплекс будет двухэтажный и будет иметь много открытых и закрытых бассейнов. Вода будет с подогревом до 38 – 40 градусов, поэтому купаться на улице зимой посетителям будет вполне комфортно. Также в SPA будут две сауны, бары и бассейн с холодной водой для любителей контраста.

Комплекс разместился на берегу реки посреди густых исландских лесов. Он будет идеальным местом для наблюдения за северным сиянием.



Вид на SPA-комплекс в Исландии / Фото "Лагуна Лаугарас"

В ресторане еду для гостей будет готовить самый известный шеф-повар Исландии – Гисли Мэтт. Здесь можно будет насладиться блюдами из сезонных исландских продуктов.



В комплексе будет много бассейнов / Фото "Лагуна Лаугарас"

Самый дешевый пакет услуг в уникальном SPA-комплексе обойдется в 57 долларов на человека. Самый дорогой, который предусматривает двухразовое питание и личную раздевалку, – около 130 долларов.

Бронирование станет доступным с 15 августа.