Почему нельзя купаться в горных озерах: туристы даже не задумываются об этом

Высокогорные озера Карпат привлекают туристов кристально чистой водой и живописными пейзажами. Во время походов может особенно возникнуть желание освежиться, однако заходить в воду высокогорных водоемов не стоит.

Причина не только в низкой температуре, но и в уязвимости этих природных экосистем, пишет "Брынза".

Почему нельзя купаться в горных озерах?

Озера имеют природоохранный статус

Несамовите и Бребенескул входят в территорию Карпатского национального природного парка. Такие высокогорные водоемы являются частью уникальной природной системы Карпат, поэтому любое вмешательство человека имеет негативные последствия для их состояния.

К другим самым известным высокогорным озерам относятся также озера Маричейка, Герешаска, Апшинец и Ворожеска.



В горных озерах запрещено купаться / Фото с сайта Туринформ Закарпатье

Купание может нанести вред экосистеме

Высокогорные озера обладают особым органическим миром, который формировался в течение длительного времени, поэтому эти водоемы очень чувствительны к внешнему воздействию и медленно восстанавливаются.

Во время купания в воду могут попасть вещества, которые разрушат экосистему, восстановление которой займет годы. Речь идет о солнцезащитном креме, мыле, гелях для душа и других средствах.

Когда вижу людей в воде, обычно не молчу. Объясняю, что карпатские озера, особенно ледникового происхождения, очень уязвимы. Их экосистемы – чрезвычайно чувствительны и медленно восстанавливаются. Даже одно купание с мылом или солнцезащитным кремом оставляет след, который природа будет "вылечивать" годами,

– рассказала волонтер и исследовательница Карпат Павка Литвин.

По ее словам, туристам важно понять, что такие водоемы – это не природные бассейны, а редкие образования и часть природного наследия Украины.

Вода очень холодная

Еще одна причина не заходить в высокогорные озера – это температура воды. Даже летом она очень низкая, поэтому создает риск переохлаждения. Высокогорные водоемы имеют ледниковое происхождение, поскольку образовались на месте древних ледников.

Павка Литвин подчеркнула, что о правилах поведения в высокогорье человек должен знать еще до того, как отправится к озерам. Эти места нужно воспринимать как уязвимые природные системы.

Следует добиться того, чтобы соблюдение правил стало частью культуры. Если твои друзья знают, что купаться нельзя, – ты тоже не станешь. Кампания должна не только информировать, но и формировать новую норму поведения,

– добавила волонтер.

Она также отметила совместную ответственность гидов, инфлюенсеров и местных общин. По ее словам, сохранение Карпат зависит не только от официальных запретов, но и от поведения самих туристов.