Почему нельзя купаться в горных озерах: туристы даже не задумываются об этом
Высокогорные озера Карпат привлекают туристов кристально чистой водой и живописными пейзажами. Во время походов может особенно возникнуть желание освежиться, однако заходить в воду высокогорных водоемов не стоит.
Причина не только в низкой температуре, но и в уязвимости этих природных экосистем, пишет "Брынза".
Почему нельзя купаться в горных озерах?
Озера имеют природоохранный статус
Несамовите и Бребенескул входят в территорию Карпатского национального природного парка. Такие высокогорные водоемы являются частью уникальной природной системы Карпат, поэтому любое вмешательство человека имеет негативные последствия для их состояния.
К другим самым известным высокогорным озерам относятся также озера Маричейка, Герешаска, Апшинец и Ворожеска.
В горных озерах запрещено купаться / Фото с сайта Туринформ Закарпатье
Купание может нанести вред экосистеме
Высокогорные озера обладают особым органическим миром, который формировался в течение длительного времени, поэтому эти водоемы очень чувствительны к внешнему воздействию и медленно восстанавливаются.
Во время купания в воду могут попасть вещества, которые разрушат экосистему, восстановление которой займет годы. Речь идет о солнцезащитном креме, мыле, гелях для душа и других средствах.
Когда вижу людей в воде, обычно не молчу. Объясняю, что карпатские озера, особенно ледникового происхождения, очень уязвимы. Их экосистемы – чрезвычайно чувствительны и медленно восстанавливаются. Даже одно купание с мылом или солнцезащитным кремом оставляет след, который природа будет "вылечивать" годами,
– рассказала волонтер и исследовательница Карпат Павка Литвин.
По ее словам, туристам важно понять, что такие водоемы – это не природные бассейны, а редкие образования и часть природного наследия Украины.
Вода очень холодная
Еще одна причина не заходить в высокогорные озера – это температура воды. Даже летом она очень низкая, поэтому создает риск переохлаждения. Высокогорные водоемы имеют ледниковое происхождение, поскольку образовались на месте древних ледников.
Павка Литвин подчеркнула, что о правилах поведения в высокогорье человек должен знать еще до того, как отправится к озерам. Эти места нужно воспринимать как уязвимые природные системы.
Следует добиться того, чтобы соблюдение правил стало частью культуры. Если твои друзья знают, что купаться нельзя, – ты тоже не станешь. Кампания должна не только информировать, но и формировать новую норму поведения,
– добавила волонтер.
Она также отметила совместную ответственность гидов, инфлюенсеров и местных общин. По ее словам, сохранение Карпат зависит не только от официальных запретов, но и от поведения самих туристов.