Ужгородский замок создал аккаунт в TikTok: каким было первое видео

Закарпатский областной краеведческий музей стал первым среди украинских музеев, который зарегистрирован в популярной соцсети TikTok. Аккаунт пока насчитывает лишь одно видео.

Как отмечают в музее, аккаунт в TikTok создали для привлечения молодежи. Объясняют это тем, что кое-кто не пользуется такими социальными сетями, как Фейсбук и Инстаграм.

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Мы будем публиковать обучающие видео, что вызывать интерес к нашему музею и Ужгородскому замку, – говорится в сообщении.

Сейчас Ужгородский замок успел поделиться только одним видео – анимированный портрет, что разговаривает.

На нем императрица Мария-Терезия, основательница династии Габсбургов, которая 40 лет руководила Австро-Венгерской империей и имела неофициальное звание "Теща Европы". Именно она подарила Ужгородский замок Мукачевской греко-католической епархии.

Отметим, впервые за много лет для туристов открыли Свиржский замок. Ранее было разрешено осматривать только его фасады и двор.