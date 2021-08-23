Увлекательное путешествие Украиной: 300 неизведанных мест, один герой и уникальный фильм

Ко Дню Независимости вышел фильм о туристических жемчужинах Украины. Эти места – настоящие находки для путешественников.

Создателем ленты стал Артем Шамбальов, автор YouTube-канала #БЕЗВИЗ и соучредитель стартапа tTravel. Летом 2020 он отправился в путешествие по Украине, которое длилось 2 месяца.

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Путешествие Родиной и фильм "Большое путешествие Украиной"



Уникальное путешествие Украиной / Скриншот с видео

Артем Шамбальов путешествовал родиной в течение 2 месяцев и исследовал немало уникальных местностей. Своими открытиями он поделился в фильме "Большое путешествие Украиной", который снимал во время поездки. В ленте парень раскрывает туристический потенциал Украины. Автор посещал малоизвестные, но очень красивые места, знакомился с величественными архитектурными ансамблями, находил спрятанные от людских глаз природные уголки, которые просто завораживают. И этими уникальными находками Артем захотел поделиться как с украинцами, так и с иностранцами, поэтому фильм имеет еще и английские субтитры.



Парень нашел немало интересно мест / Скриншот с видео

50 дней странствий, 6000 километров и более 300 исследованных локаций. Артем Шамбальов путешествовал как сам, так и часто к нему присоединялись друзья. Точная стоимость таких происшествий неизвестна, но парень объясняет:

Рассчитать точный бюджет этого путешествия на 1 человека очень сложно, так как на каких-то участках маршрута я был один, на других ко мне присоединялись спутники. Думаю, если бы я 2 месяца путешествовал сам, то потратил примерно 50 тысяч гривен.



Артем путешествовал как сам, так и с друзьями / Скриншот с видео

Работа над фильмом длилась 1 год и накануне Дня Независимости наконец состоялся релиз. Здесь автор рассказывает о десятках мест, которые поразили его. "Наибольший разрыв шаблона состоялся в Днепре. Урбанистика в некоторых кварталах этого города поражает! Очень живописная Херсонская область, Лядовский монастырь на границе с Молдовой, огромное количество соборов и дворцов в небольших селах. Кременец сильно поразил! Черновцы открываются очень по-домашнему, если пройтись по узеньким тихим улочкам. Каменец-Подольский – вообще вроде маленького туристического города для меня! Действительно, прекрасный город Тернополь! Ужгород имеет свою особую уютную атмосферу. Ивано-Франковск – очень недооцененный город. Ну и, конечно, Львов, Одесса и Киев! Но о них все знают".



Ансамбль зданий Черновицкого национального университета / Скриншот с видео

Кроме фильма "Большое путешествие Украиной", парень также создал приложение с путеводителем по стране, который открывает доступ к 300 локациям. Здесь путешественники также могут делиться своими открытиями, вести дневник путешествия и создавать живые воспоминания.

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Фильм "Большое путешествие Украиной" ко Дню Независимости:



