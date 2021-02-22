Улиточные фермы вдоль побережья Украины: куда поехать на дегустацию и сколько это будет стоить
Необязательно отправляться во Францию, чтобы продегустировать улиток. В Украине тоже есть места, где можно посмотреть на их выращивание и попробовать удивительные блюда.
Источник:"О, Море"
Редакция выбрала для вас 3 улиточных фермы вдоль украинского побережья, которые стоит посетить.
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Улиточная ферма в Одесской области
В 2017 году Артем Байрамов с сестрой Ириной основали улиточную ферму "Family Snail Farm" в селе Елизаветовка Одесской области. Сегодня семья имеет более 150 ферм по всей Украине. Здесь разводят сортовых улиток Helix Aspersa Muller и Helix Aspersa Maxima.
С мая по август на ферме проводят гастротуры. В остальное время семья может провести для вас экскурсию, но по предварительной договоренности. Также действует доставка улиток по Одессе.
Ферма семьи Абрамовых / Автор фото: АгроЮг
Здесь можно попробовать улиток в индийском стиле, соусе ДорБлю, с итальянскими томатами Prosciugato и улиток по-бургундски.
Улиточная ферма в Николаевской области
В 2019 году супруги Пономаренко открыли улиточную ферму "Господин Улитка" в селе Галициновое Николаевской области. Пара выращивает улиток сортов Müller. Всего здесь находится около двух тонн моллюсков. Экскурсии проводятся на выходных: если берете дегустацию, то бесплатно, если без – 150 гривен.
Стандартный улиточный сет / Фото: фейсбук "Господин Улитка"
Улиточная ферма в Запорожской области
С 2018 года в селе Новотроицкое Запорожской области супруги выращивают улиток по французским и греческим технологиям. Их продукция идет на экспорт: сорт Helix Aspersa Muller и Helix Aspersa Maxima. Летом семья проводит экскурсии.
Здесь можно попробовать улитки по-бургундски с мексиканским соусом, улиточную икру и улиточный печеночный паштет.
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