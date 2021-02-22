Необязательно отправляться во Францию, чтобы продегустировать улиток. В Украине тоже есть места, где можно посмотреть на их выращивание и попробовать удивительные блюда.

Редакция выбрала для вас 3 улиточных фермы вдоль украинского побережья, которые стоит посетить.

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Улиточная ферма в Одесской области

В 2017 году Артем Байрамов с сестрой Ириной основали улиточную ферму "Family Snail Farm" в селе Елизаветовка Одесской области. Сегодня семья имеет более 150 ферм по всей Украине. Здесь разводят сортовых улиток Helix Aspersa Muller и Helix Aspersa Maxima.

С мая по август на ферме проводят гастротуры. В остальное время семья может провести для вас экскурсию, но по предварительной договоренности. Также действует доставка улиток по Одессе.



Ферма семьи Абрамовых / Автор фото: АгроЮг

Здесь можно попробовать улиток в индийском стиле, соусе ДорБлю, с итальянскими томатами Prosciugato и улиток по-бургундски.

Один набор из 12 штук – 200 гривен

Улиточная ферма в Николаевской области

В 2019 году супруги Пономаренко открыли улиточную ферму "Господин Улитка" в селе Галициновое Николаевской области. Пара выращивает улиток сортов Müller. Всего здесь находится около двух тонн моллюсков. Экскурсии проводятся на выходных: если берете дегустацию, то бесплатно, если без – 150 гривен.



Стандартный улиточный сет / Фото: фейсбук "Господин Улитка"

На ферме есть несколько видов дегустационных сетов: стандартный сет – 250 гривен (три улитки по-бургундски; улитка маринованная с луком, зеленью и лимоном в соевом соусе; улитка с пряными травами под сливочным соусом, два бутерброда с печеночным паштетом и бокал белого сухого вина) и максимальный сет – 350 гривен (то же, что и в стандартном, только вместо трех улиток по-бургундски – шесть, и добавляется жульен из улиток с пармезаном)

Улиточная ферма в Запорожской области

С 2018 года в селе Новотроицкое Запорожской области супруги выращивают улиток по французским и греческим технологиям. Их продукция идет на экспорт: сорт Helix Aspersa Muller и Helix Aspersa Maxima. Летом семья проводит экскурсии.

Здесь можно попробовать улитки по-бургундски с мексиканским соусом, улиточную икру и улиточный печеночный паштет.

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