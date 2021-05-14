Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Чиновник заверил, что контроль за соблюдением всех противоэпидемических мер будет усилен.

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Куда будут курсировать поезда Укрзализныци с 1 июня

Продажу билетов уже открыли на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп – Захонь (Венгрия). Поезда будут курсировать ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь – Чоп – Захонь.

Также билеты можно приобрести на 2 беспересадочных вагона по маршруту Киев – Вена. Отправляться поезд будет из Киева с 1 июня и из Вены – со 2 июня ежедневно.

Обратите внимание! В Министерстве инфраструктуры советуют следить за информацией об условиях въезда и ограничениях на территории иностранных государств на сайте МИД и посольств.

Укрзализныця вернула 250 миллионов гривен пассажирам

Ранее Укрзализныця вернула 250 миллионов гривен пассажирам. Это возмещение за приобретенные во время пандемии билеты на отмененные рейсы. С 14 марта 2021 года компенсировали почти 708 тысяч проездных документов.