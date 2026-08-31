Это распространенная схема: как украинку чуть не обокрали в аэропорту

Очереди в аэропорту, контроль безопасности и спешка перед посадкой могут настолько отвлечь внимание, что турист перестает следить за своими вещами. Именно этим могут воспользоваться карманники, которые действуют там, где много людей и легко остаться незамеченным.

Даже в аэропорту, где пассажир чувствует себя в безопасности благодаря многочисленным проверкам и охране, не стоит терять бдительность. Телефон, кошелек, документы или другие ценные вещи лучше держать под контролем на протяжении всей поездки. В этом хорошо убедилась украинка @fraukatty, которую едва не обокрали в аэропорту в Румынии.

Как у туристки пытались украсть телефон в аэропорту?

Украинка как раз направлялась к выходу на посадку, когда у нее едва не украли телефон прямо из сумки. Позади нее шла шумная румынская семья с детьми, которые кричали и плакали. Вдруг в этом хаосе на украинку наткнулась женщина из этой семьи.

В этот момент я почувствовала, как из моей сумки вытаскивают телефон. Я всегда ношу телефон на шнурке, поэтому заметила эту попытку в тот момент, когда меня начали толкать. Я оборачиваюсь к этой румынки и начинаю кричать. Сразу подошла полиция,

– рассказала туристка.

Но мошенница сделала вид, будто случайно толкнула женщину и не пыталась украсть у нее телефон, а затем просто исчезла. Украинка же осталась в шоке, ведь слышала о такой схеме не раз, но никогда не думала, что это случится именно с ней. Поэтому она призвала всех быть внимательными и следить за личными вещами. Особенно активны воры в тот момент, когда пассажиры идут на посадку, ведь тогда все происходит в спешке.

Как воры крадут телефоны в аэропорту: видео

Украинок ограбили на пляже в Италии

К сожалению, кражи во время путешествий случаются часто и не всегда заканчиваются неудачей для воров. Ранее мы рассказывали об украинках, у которых украли телефоны на пляже в курортном Римини в Италии. Девушки оставили сумку с телефонами на шезлонге всего на 5 минут, но для воров этого оказалось достаточно.

Украинки пытались вызвать полицию на место происшествия, но те отказались приезжать. На следующий день девушки провели в полицейском участке 5 часов, но никто так и не помог им. Итальянские правоохранители сказали, что кражи – очень распространенное явление и в целом в Римини ежедневно крадут не менее 20 телефонов.

В комментариях к видео другие пользователи также писали, что в Италии правоохранители никак не реагировали на кражи их вещей.