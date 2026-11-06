Самым дорогим оказался не перелет и даже не проживание: во сколько обошелся украинке отдых на Тенерифе

В ноябре Тенерифе остается одним из немногих направлений, куда еще можно сбежать из осени в лето. На юге острова погода даже позволяет лежать на пляже и купаться в океане. Однако больше всего туристов интересует главный вопрос – сколько же стоит такой отдых?

Украинка, ведущая свой блог в тиктоке @kris.in.netherlands, провела на Тенерифе 6 ночей и назвала сумму, которую потратила на отдых за двоих.

Сколько украинка заплатила за отпуск на Тенерифе на двоих?

Перелет на Канарские острова обошелся в 750 евро туда и обратно на двоих. Пара проживала не в отеле, а в апартаментах, которые стоили 500 евро за 6 ночей. Туристы не готовили еду, а 2 – 3 раза в день посещали рестораны. Именно поэтому большая часть бюджета ушла на питание – 1000 евро. Если же периодически готовить в апартаментах или покупать готовые блюда в супермаркетах, то можно сэкономить и оптимизировать расходы. Однако для многих туристов важны гастрономические открытия, а они – не из дешевых.

Чтобы исследовать остров и увидеть больше интересных мест, туристы на два дня арендовали кабриолет. Он обошелся им в 230 евро. Экскурсия по океану для наблюдения за китами обошлась в 70 евро на двоих, еще 20 евро пара заплатила за фотографии.

От и до аэропорта украинцы ехали на автобусе. Билеты на двоих в обе стороны обошлись в 15 евро.

В общей сложности за весь отдых на Тенерифе пара заплатила 2585 евро, что в эквиваленте составляет почти 132 тысячи гривен.

Украинка раскрыла расходы на Тенерифе: видео

В комментариях к видео многие украинцы писали, что смогли уложиться в значительно меньшую сумму и при этом провели на острове больше дней. Например, другая пара за 9 дней потратила 2200 евро. Еще одна туристка за двухнедельный отпуск на троих заплатила 4000 евро. При этом путешественники арендовали автомобиль на весь период отдыха, но редко питались в заведениях. Еще одна украинка отдыхала на Тенерифе по системе "все включено" и за 2 недели заплатила 2600 евро за двоих.