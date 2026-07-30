Не думала, что это так дорого: украинка удивлена стоимостью поездки в Будапешт

Будапешт – отличный вариант для короткие поездки в Европу. Город сочетает в себе величественную архитектуру, атмосферные улочки, панорамные виды на Дунай и знаменитые термальные купальни, которые привлекают туристов в любое время года. Добраться до столицы Венгрии из Украины можно прямым поездом, поэтому это действительно удобный вариант для путешествия.

В Будапеште можно провести несколько дней, осматривая исторические достопримечательности, пробуя блюда местной кухни или просто наслаждаясь неспешными прогулками по набережной. Пользовательница тиктока @aboutwikta рассказала, во сколько ей обошлась поездка в венгерскую столицу на три дня. Украинка ездила с мамой, поэтому все расходы указаны на двоих.

Сколько стоит короткая поездка в Будапешт?

Девушка добиралась до Будапешта не на поезде, а на самолете. Из Одесской области они с мамой отправились на автобусе в Кишинев, а уже оттуда полетели рейсом Ryanair в Будапешт. В общей сложности поездка туда и обратно обошлась им в 16,3 тысячи гривен.

Стоимость поездки на поезде будет практически такой же. Билет в купе на поезд Киев – Будапешт стоит 4 тысячи гривен в одну сторону, поэтому на двоих это также выйдет 16 тысяч гривен в обе стороны. При этом ехать придется почти 21 час. Этот поезд часто опаздывает, поэтому время в пути может увеличиться. Соответственно, добираться из Кишинева действительно может быть быстрее, даже если ехать из Киева.

Апартаменты украинки арендовали в центре города. Рядом была остановка общественного транспорта, магазины и рестораны. Сама квартира была ухоженной, а три ночи в ней стоили почти 13 тысяч гривен.

На транспорт у туристок ушло еще 3 тысячи гривен. Это с учетом поездки из аэропорта и нескольких поездок на такси. В целом общественный транспорт в Будапеште очень понятен и удобен, поэтому можно не переплачивать за такси.

Еда в венгерской столовой украинкам совершенно не понравилась. Кроме того, она еще и была неоправданно дорогой. В общей сложности на питание путешественницы потратили 8,5 тысяч гривен.

Украинка рассказала, сколько стоит поездка в Будапешт: видео

Большинство развлечений в Будапеште были бесплатными. Украинки заплатили только за круиз на кораблике по Дунаю и вход в музей в замке Буды. На это у них ушло 2,9 тысячи гривен. Еще 4 тысячи гривен украинки потратили на шопинг.

Неожиданно дорого обошлись сувениры. Туристки посетили центральный рынок, где потратили целых 220 евро. Все сувениры они покупали за наличные в евро, поэтому теперь девушка предполагает, что их просто обманывали. На самом деле она была удивлена, что в Будапеште так дорого, ведь поездка на 3 дня обошлась ей с мамой в 59 тысяч гривен на двоих. То есть 30 тысяч гривен с человека. Автор ролика призналась, что не ожидала таких расходов в столице Венгрии.