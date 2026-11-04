Обед в ресторане Мишлен по цене "МакМеню": сколько стоит день туриста в Сеуле

Путешествие в Азию для многих украинцев – это нечто необычное и даже немного недостижимое. Длительный перелет, иная культура и неизвестные цены заставляют думать, что отдых в таких странах обойдется в целое состояние. Однако Сеул может развеять этот стереотип. Несмотря на статус одной из самых развитых столиц Азии, город предлагает немало доступных вариантов для туристов.

Южная Корея – это далекое и довольно дорогое направление для путешествий. Однако реальные расходы могут приятно удивить: украинка @kristikuzenko побывала в Сеуле и рассказала, сколько денег потратила за один день.

Сколько стоил день туристки в Сеуле?

В Сеуле можно приобрести однодневный безлимитный проездной на весь общественный транспорт, который стоит 150 гривен. Это очень удобно, ведь не нужно оплачивать проезд каждый раз. Кроме того, такой проездной позволяет значительно сэкономить на поездках между разными локациями.

Первым местом назначения украинки стал уникальный Starbucks The Bukhansan Branch с невероятным видом на горы. За матчу, тирамису, латте и кремовый кекс она заплатила 600 гривен. При этом виды вокруг стоили целого миллиона.

Вид из кофейни Starbucks The Bukhansan Branch / Фото JungHwan

Всего в 20 минутах ходьбы от кофейни расположен очень красивый буддийский храм Heungguksa Temple. Вход на его территорию бесплатный, а людей практически нет, поэтому можно наслаждаться атмосферой в одиночестве. Рядом с храмом вообще не кажется, что находишься в шумном мегаполисе.

Прогулка по району Eunpyeong Hanok Village, который славится традиционными корейскими домами, также бесплатна. Этот район – более тихая, просторная и менее переполненная туристами альтернатива популярным историческим деревням Сеула, при этом в традиционных домах до сих пор живут люди.



Традиционная застройка в Сеуле / Фото Асак

Обед в ресторане Mokmyeoksanbang, который трижды попадал в путеводитель Мишлен, стоил всего 350 гривен. Это даже дешевле, чем "Дабл Биг Тейсти Меню" в McDonald's в Украине, которое стоит около 360 гривен. В ресторане готовят всего три блюда, и украинка заказала пибимпап с курицей. Порция была просто гигантской.

На завершение дня девушка отправилась на самый высокий небоскреб Южной Кореи – Lotte World Tower. Там она поднялась на 80-й этаж, чтобы увидеть весь город с высоты. Кстати, вход на смотровую площадку стоит 1100 гривен, но почти никто не знает, что на несколько этажей ниже находится кондитерская Signiel Bakery, откуда открывается тот же вид, но без толпы туристов. Туристка заказала пирожное с мускатным виноградом и яблочное мартини и заплатила за это 1200 гривен.

Уже вечером в отеле украинка устроила себе ночной перекус продуктами из 7Eleven, которые обошлись ей всего в 200 гривен. Всего за день путешественница потратила 2500 гривен.

Украинка рассказала о расходах в Сеуле: видео

Опыт украинки свидетельствует, что даже в далекой Южной Корее можно найти доступную еду, недорогие развлечения и интересные места, которые не требуют больших затрат. Поэтому, если вы давно хотели познакомиться с Азией, но откладывали путешествие из-за страха перед ценами, самое время пересмотреть свои планы.