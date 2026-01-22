Как съездить на 3 дня в Будапешт всего за 10 тысяч гривен: реальный опыт туристки

Путешествия за границу обычно ассоциируются с большими затратами. Но выяснилось, что побывать в другой стране можно даже дешевле, чем отдохнуть в Буковеле. Украинка съездила в Будапешт на 3 дня и уложилась всего в 10 тысяч гривен, а впечатлений у нее осталось на целый миллион.

Поля Зборовская в своем тиктоке рассказала, как ей удалось увидеть столицу Венгрии всего за 10 тысяч гривен.

Цены в Будапеште: как украинке удалось так бюджетно путешествовать?

Поля ехала в Будапешт двумя поездами. За билет из Киева в Чоп она заплатила 570 гривен. Еще 1228 гривен за поезд Чоп – Будапешт-Келети. В две стороны получилось 3590 гривен. Это хорошая экономия, ведь, по словам девушки, если выбирать прямой поезд из Киева в Будапешт, то такую сумму придется заплатить только в одну сторону.

Апартаменты девушка бронировали на Booking и они оказались просто замечательными – всего 10 минут ходьбы от парламента и идеальные условия. За три ночи она заплатила всего 2708 гривен, поскольку полную стоимость (5416 гривен) делила на двоих. Путешественница даже поделилась названием этих апартаментов – Tatra 4 Studios.

Билет на общественный транспорт в Будапеште обошелся путешественнице в 364 гривны и действовал целые сутки. К слову, если покупаете билет в автомате, то валидировать в транспорте его уже не нужно – время действия указано на самом билете. Такси девушка вызывала дважды – с вокзала до апартаментов и в обратном направлении. Одна поездка стоила около 400 – 500 гривен.

Обратите внимание! Венгерская валюта – форинты, но везде можно рассчитаться карточкой. Если же у вас евро, то продавцы на улице скорее всего выдадут остальное форинтами.



Здание парламента в Будапеште / Фото Depositphotos

Цены в заведениях несколько дороже, чем в Украине. Кроме того, многие рестораны добавляют к чеку проценты за обслуживание. Иногда это может быть даже 15% с каждого гостя, а не за столик. Поэтому стоит быть готовым к тому, что вы заплатите больше, чем рассчитывали.

В замок Буды Поля поднималась на фуникулере и заплатила 600 гривен в две стороны. Но выяснилось, что совсем рядом был бесплатный лифт, а потому она не советует идти на фуникулер.

В общем поездка обошлась девушке в 7,7 тысяч гривен без учета расходов на еду. Путешественница предполагает, что на все у нее ушло около 10 тысяч гривен.

Что обязательно надо сделать в Будапеште?

Туристический путеводитель Lonely Planet дал несколько советов, чем обязательно надо заняться в Будапеште:

проехаться по центру города на трамвае №2, маршрут которого пролегает через самые красивые локации города;

поужинать в историческом ресторане New York Café, интерьер которого просто завораживает. Чтобы не стоять в очереди, лучше заранее забронировать столик;

прогуляться по улице Андраши и городскому парку;

провести день на острове Маргариты.

Ну и конечно надо поплавать вечером на кораблике по Дунаю, чтобы сделать фото на фоне сияющего парламента, посетить Рыбацкий бастион и другие памятники культуры и архитектуры.