Украинец здесь станет звездой: что это за страна, где все захотят с вами сфотографироваться

Две недели, проведенные в Индии, стали для туристки из Украины настоящим культурным шоком. Жизнь и быт здесь устроены совершенно по-другому, и многое может откровенно удивить европейцев.

Индия – очень колоритная страна. Пользовательница тиктока @prokkopchuk призналась, что здесь ее каждый день что-то удивляло. Путешественница собрала несколько самых удивительных фактов и рассказала о них в видео.

Что больше всего удивило украинку в Индии?

1. В Индии все ходят босиком. Дома и в храме обувь снимают обязательно, ведь эти места считаются святыми. Но и на улице большинство индусов также ходят босиком.

2. Дома и в заведениях общественного питания местные едят просто руками и преимущественно только правой, потому что левой они подмываются в туалете. Кстати, в туалетах здесь нет туалетной бумаги – только кран и ведро для гигиенических процедур. Поэтому туристам, не привыкшим к такому, лучше всегда носить с собой салфетки.

3. Если у вас белая кожа и светлые волосы, то в Индии вы почувствуете себя настоящей звездой. В нетуристических местах к украинке ежедневно по 5 – 10 раз подходили местные жители и просили сфотографироваться. Родители маленьких детей даже спрашивали, можно ли малышам прикоснуться к украинке. Дело в том, что индусы считают, что светлокожие люди приносят удачу.

4. В Индии люди обматывают салон автомобиля пленкой и целлофановыми пакетами, чтобы не испачкать. Это довольно странно, ведь, например, в туалетах у них очень грязно.

5. Правила дорожного движения здесь никто не соблюдает: все ездят как хотят, подрезают на дороге и постоянно сигналят. При этом пешеходы переходят дорогу где попало и даже не оглядываются.

Странные вещи, которые можно увидеть в Индии: видео

Действительно ли в Индии очень грязно?

Украинка также рассказала, действительно ли в Индии так грязно, как об этом говорят. К сожалению, это оказалось правдой, но все зависит от региона. Для многих индийцев совершенно нормально выбрасывать мусор прямо посреди улицы, в парке или на пляже. Заваленные мусором улицы здесь никого не беспокоят.

Но что больше всего удивило украинку, так это грязные стены в ресторанах и в домах местных жителей. Сначала она не могла понять, откуда эти пятна, но потом ей рассказали, что индийцы часто вытирают руки прямо о стену.

Грязь и мусор вокруг действительно влияют на впечатление от страны, но через несколько дней пребывания в Индии украинка стала меньше обращать на это внимание и сосредотачиваться на атмосфере.