Здесь легко потерять дар речи: украинка назвала 4 виллы на озере Комо, которые выглядят как из сказки

Озеро Комо в Италии это одна из самых красивых локаций во всей Европе. Здесь, среди гор и бирюзовой воды, стоят роскошные виллы, которые поражают красотой, атмосферой и деталями, от которых просто невозможно отвести взгляд.

Украинка, которая живет в Комо, рассказала в своем тиктоке @ppantera01 о самых красивых виллах у озера. Она также поделилась важными деталями, которые стоит знать туристам.

Читайте также Сюда зря никто не летает: что это за живописные страны, где вообще нет туристов

Какие виллы на озере Комо точно надо посетить?

Прежде всего важно отметить, что вход на территорию всех вилл платный. Украинка советует взять с собой студенческий билет, потому что с ним будет скидка. Лучше всего планировать поездку на самое утро и приходить перед открытием, или же приезжать вечером, перед закрытием. Именно в этот период будет меньше всего туристов – можно свободно гулять, делать красивые фото и просто наслаждаться удивительной красотой вокруг.

Villa Balbianello. Эта вилла расположена на мысе Доссо д'Аведо, который, по данным в Википедии, в 1785 году приобрел кардинал Дурини и на месте старого монастыря построил роскошную виллу с видами на озеро Комо.

Билеты на территорию лучше купить онлайн, чтобы не стоять в очереди. Возле самой виллы найти свободное место, чтобы запарковать автомобиль, очень сложно. Украинка оставила авто возле супермаркета Sigma и еще около 1 километра шла пешком до виллы. Но это точно того стоит, ведь эта вилла конца 18 века имеет роскошную архитектуру, сад и вид на озеро Комо.

Пейзажи на вилле Balbianello: видео

Villa Monastero. Эта роскошная эклектичная вилла расположена в городе Варена. На ее территории есть ботанический сад с экзотическими растениями, тропы с видом на озеро и высокие кипарисы. Напротив виллы есть большая парковая, поэтому можно подъехать к самому входу.

Свадебная фотосессия на территории виллы Монастеро / Фото @pro.photo.italy

Villa Cipressi. Здесь есть те самые ворота, которые открываются на озеро. На территории виллы также работает кафе, поэтому можно выпить кофе и попробовать вкусный десерт с одним из самых красивых видов в жизни.



Вид на историческую виллу 15-го века / Фото @spostophoto

Villa Melzi. Украинка советует совместить посещение неоклассической виллы, которую строили, как загородную резиденцию вице-президента Итальянской республики Франческо Мельци, с прогулкой по живописному городку Белладжо.



Вид на виллу с озера / Фото Depositphotos

Какие еще сказочные места стоит увидеть в мире?