Украинка на отдыхе в Египте получила серьезные травмы во время парасейлинга: видео

Украинка во время отдыха в Египте захотела получить дозу острых впечатлений. Она купила у представителя отеля поездку на водном парашюте. Однако вместо приятного адреналина, получила серьезные травмы.

Инцидент произошел 1 июля в Шарм Эль Шейхе. Египетские врачи хотят как можно быстрее доставить пациентку на Родину.

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Говорится об официальной услугу, которую женщина приобрела у представителя 5-звездочного отеля Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5 *. Во время катания на водном парашюте в украинском оборвался канат и ее понесло в море.

Но персонал катера, который должен был контролировать полет, оказался не готов к чрезвычайной ситуации. Работники не знали, что делать, поэтому перегородили полет женщины. Катер следовал за вздутым парашютом, вероятно, надеясь таким образом быстрее "выловить" клиентку.

Из-за этой роковой ошибки и непрофессионализма команды, она влетела головой в борт. Женщина получила ряд серьезных травм: порезанное ухо, трещины в позвонках, обыск мозга. Медикам пришлось наложить 15 швов.

Представители туроператора JoinUp пытаются помочь, но врачи хотят быстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция – только пожимает плечами. Никаких компенсаций никто не предлагает,

– отметила коритсувачка Елена Лютикова, автор сообщению об этом событии.

Она также отметила, что новые авиабилеты домой женщине придется покупать за свой счет.

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