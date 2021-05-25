Украина отменяет все рейсы в Беларусь: список

В Украине с полуночи 26 мая 2021 года закрывают авиасообщение с Беларусью и отменяют все рейсы. Ранее между странами выполнялось 65 рейсов в неделю.

Что изменится после запрета летать над Беларусью

Ранее 4 рейса в неделю выполняла украинская компания "Мотор Сич". Рейс проходил по маршруту Запорожье – Минск.

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Белорусская компания "Белавиа" обслуживала другие рейсы:

Минск – Киев, 35 рейсов в неделю

Минск – Одесса, 14 рейсов в неделю

Минск – Харьков, 5 рейсов в неделю

Минск – Львов, 7 рейсов в неделю.

В связи с прекращением прямого авиасообщения, а также запретом выполнения любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Беларуси, все вышеперечисленные рейсы будут отменены,

– заявили в Министерстве инфраструктуры.

Компания "Международные авиалинии Украины" заявила, что не выполняет прямые рейсы в Беларусь еще с начала 2019 года. Все из-за отсутствия достаточного прямого трафика между странами. Однако некоторые рейсы предусматривали перелет через белорусскую территорию. Поэтому теперь маршруты поменяют.

"Просмотр маршрутов будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в пределах индивидуальной чартерной программы авиакомпании", – рассказали в МАУ.

Так как самолеты будут облетать Беларусь, время в полете увеличится на 40 минут. В МАУ заверили, что цены на билеты из-за этого не будут поднимать.



Куда нельзя летать украинским авиакомпаниям / Фото МАУ