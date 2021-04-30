Travel24 подготовил подборку самых красивых водопадов нашей страны. Они точно вас поразят!

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7 удивительных водопадов Украины, которые стоит посетить

Лазный

Этот трикаскадний водопад расположен в пределах Национального парка Сколевские Бескиды, что на Львовщине. Высота падения воды – 10,5 метров. Водопад особенно живописен, когда поток полноводный, а также зимой, когда каскады замерзают.

Джуринский

О нем знают все, ведь он самый равнинный водопад Украины. Расположен рядом с живописными руинами Червоноградского замка. Многие считают, что вода обладает целебными свойствами. Из-за наличия трех каскадов водопад чрезвычайно шумным. Стоя у подножия водопада, вы вряд ли услышите своего собеседника.

Сопит

Он не является таким популярным как Гуркало или Каменка, однако не менее интересен для посещения. Его высота – 8 метров, а глубина чаши достигает полметра. Вода не падает вниз, а стекает скалистым крутым склоном, впадая в Сопотянку, притоку Стрыя. Вокруг водопада растет живописный карпатский лес.

Женецкий Гук

Расположен на территории Карпатского национального природного парка на высоте 900 метров над уровнем моря на потоке Женец. Наводнение стало причиной образования этого удивительного водопада. Его высота 15 метров, поэтому когда вода падает, поднимается невероятный гул.

Манявский

Водопад расположен в живописном ущелье среди отвесных гор в массиве Горганы. Высота падения воды около 20 метров, поэтому это один из самых высоких водопадов в Украинских Карпатах. По дороге гранитные стены каньона поразят не меньше. Интересно, что вы также сможете спуститься с водопада на веревке.

Крапельковый

Водопад, расположен в урочище Бухтивец, в высоту достигает 10 метров. Он образовался в месте, где небольшой горный поток падает сверху скального массива флишового типа на дно каньона реки Бухтивец. Это один из немногих водопадов, который можно осматривать с другой стороны, зайдя под нависшую скалу.

Шипот

Это едва ли не самый знаменитый водопад в Украине, поэтому нельзя не упомянуть о нем. Он расположен на северных склонах горного массива Полонина Боржава в глубоком ущелье реки Пилипец. 14-метровый Шипот – одна из главных изюминок Межгорья.

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