В Египте горячая линия для туристов "заговорила" на украинском
Источник:онлайн-брифинг МИД Украины
В Египте запустили украиноязычную "горячую линию" для туристов. Она создана для помощи путешественникам в экстренных ситуациях.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Кулеба говорит, что в Египте они поработали с местной властью, поскольку это очень популярное направление среди украинцев.
Уже с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к горячей линии помощи и туристического сопровождения на украинском языке,
– заявил он.
Позвонив на горячую линию, туристы смогут на родном языке получить все необходимые консультации по отдыху и в экстренных ситуациях, в частности, в случае необходимости госпитализации или лечения от COVID-19.Обратите внимание! Номер горячей линии – 196-54.
Украиноязычная горячая линия: что известно
Еще в июне стало известно, что в Египте работают над созданием горячей линии и аудиогидов в музеях на украинском языке. Этим занималось Агентство по продвижению туризма.
По словам министра туризма Египта Халед аль-Анани, украинцы – очень важный источник выездного туризма, поэтому страна просто обязана была это сделать.
Поэтому "везде в отелях, куда ездят украинцы, появился украинский язык" добавил он.