Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба говорит, что в Египте они поработали с местной властью, поскольку это очень популярное направление среди украинцев.

Уже с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к горячей линии помощи и туристического сопровождения на украинском языке,

– заявил он.

Позвонив на горячую линию, туристы смогут на родном языке получить все необходимые консультации по отдыху и в экстренных ситуациях, в частности, в случае необходимости госпитализации или лечения от COVID-19.

Обратите внимание! Номер горячей линии – 196-54.

Украиноязычная горячая линия: что известно

Еще в июне стало известно, что в Египте работают над созданием горячей линии и аудиогидов в музеях на украинском языке. Этим занималось Агентство по продвижению туризма.

По словам министра туризма Египта Халед аль-Анани, украинцы – очень важный источник выездного туризма, поэтому страна просто обязана была это сделать.

Поэтому "везде в отелях, куда ездят украинцы, появился украинский язык" добавил он.