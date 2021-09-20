Тысячи людей на пляжах: бархатный сезон в Одессе привлекает туристов

Бархатный сезон в Одессе в сентябре – в самом разгаре. На городских пляжах отдыхают тысячи людей. В основном, это туристы из других областей.

Андрей приехал на неделю из Киева. Он отметил, что сейчас море чище, чем было летом. Хотя температура воды заметно снизилась – до +21 – +22 градусов.

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Осенью в Одессе более умеренные цены, чем летом

Большинство туристов привлекает отдых в сентябре из-за умеренных цен, по сравнению с летом. Обычно в этот период жилье стоит значительно дешевле.

По словам отельера Владимира Осадчука, если летом цена была от 4 тысяч и до 8 – 9 тысяч гривен, то сейчас – от 2 800 до 6 тысяч.

Пока температура воды и воздуха достаточно комфортная, у нас 70 – 80% загрузки так и остается. Это, конечно, прежде всего в выходные дни. Преимущественно это киевляне, которые приезжают в пятницу вечером и здесь до утра понедельника,

– сообщил он.

На пляжах снижать цены не спешат. Шезлонг, зонтик или прокатиться на скутере или банане – все это стоит, как и летом.



Осенью цены на пляжах Одессы такие, как и в начале сезона / Скриншот из видео 24 канала

Сотрудник пляжа Андрей рассказал, арендовать лежак на солнце – 100 гривен, под зонтом – 150 гривен. Такие цены были в начале сезона, такими и останутся до конца.

В городе состоится ряд фестивалей

Привлекает туристов в Одессу не только пляжный отдых, но и огромное количество концертов и фестивалей. Директор департамента туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова подчеркнула, что в городе проходят:

фестиваль немого кино и современной музыки "Немые ночи";

музыкальный фестиваль "Золотые скрипки Одессы"

музыкальное событие Odessa JazzFest.

Бархатный сезон в Одессе длится с конца августа до середины октября. Сколько туристов посетили Одессу летом 2021 года – подсчитают в конце октября, потому что курортный сезон еще не закончился. Впрочем, в департаменте туризма отметили, отдыхающих точно больше, чем в 2020 году.