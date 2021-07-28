В частности, речь идет о полетах из Стамбула в Киев, Харьков, Одессу, Львов и Запорожье. Об этом сообщили avianews.com в украинском представительстве авиаперевозчика.

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Теперь в Киев авиакомпания будет осуществлять не 18, а 21 рейс в неделю. При этом перелеты под номерами TK457 / TK458, TK459 / TK460 выполняет современный широкофюзеляжный самолет повышенной вместимости Boeing 787-9 Dreamliner, в котором все кресла оснащены экранами развлекательной системы. Кроме того, на борту есть Wi-Fi.

Такое же количество рейсов Turkish Airlines будет выполнять на маршруте Одесса – Стамбул.

Из Стамбула во Львов можно будет улететь 10 раз в неделю вместо 8.

Частота рейсов с 5 до 7 в неделю увеличится по направлениям Стамбул – Харьков и Стамбул – Запорожье.

Отмечается, что на линии в Харьков авиаперевозчик уже ввел в эксплуатацию среднемагистральные авиалайнеры Boeing 737 MAX, оснащенные новыми салонами эконом и бизнес-класса.

Turkish Airlines развивает транзитные перевозки через новый аэропорт Стамбула. Это означает, что новыми рейсами могут воспользоваться как пассажиры, летящие в Стамбул, так и путешественники, которым нужно в другие города Турции, страны Америки, Европы, Азии или Африки.

Отметим, ранее авиакомпания Turkish Airlines вернула бортовое питание на все рейсы из Украины. Это произошло в рамках очередного этапа по возврату докарантинного уровня сервиса.

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