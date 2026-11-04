Туристический бум набирает обороты: какой регион мира примет миллионы новых гостей

Несмотря на подорожавшие авиабилеты, военные конфликты и рост стоимости жизни, люди не отказываются от путешествий. Но их привычки меняются: все чаще туристы выбирают направления поближе к дому, а не дальние перелеты.

Как пишет издание Euronews, об этом говорится в отчете WTM Global Travel Report 2026, подготовленном компанией Tourism Economics. Исследование охватывает более 185 стран и показывает, как меняется туристический рынок и какие регионы примут наибольшее количество путешественников.

Сколько людей будут путешествовать по миру в 2026 году?

По прогнозам исследователей, количество международных туристических прибытий с ночевкой в 2026 году достигнет рекордных 1,57 миллиарда. Это на 2% больше, чем в 2025 году. Будут расти и расходы путешественников: за год они могут увеличиться на 9% и достичь 7,8 триллиона долларов. Эта сумма включает расходы как международных, так и внутренних туристов непосредственно в местах отдыха.

Интерес к путешествиям остается высоким даже в условиях высокой стоимости: 75% потребителей считают ежегодный отдых важным приоритетом. Но люди становятся более внимательными к выбору направлений и стоимости поездок.

Почему Европа становится одним из главных туристических направлений?

В 2026 году количество международных туристических прибытий в Европу вырастет на 5%. Это выше среднемирового показателя. Одной из причин является то, что путешественники все чаще выбирают поездки в пределах своего региона. Согласно прогнозам отчета, количество таких поездок в мире увеличится на 3%, тогда как дальние межрегиональные путешествия сократятся на 3%.

На это влияют подорожание авиатоплива, рост цен на билеты, ограничения в работе авиационных хабов в странах Персидского залива и опасения по поводу безопасности. Больше всего от этих обстоятельств пострадал Ближний Восток: количество международных туристических прибытий туда в 2026 году может сократиться на 40%.

Однако Европа остается крупнейшим регионом мира по количеству ночевок иностранных туристов, приезжающих на отдых. Этот показатель в 2026 году должен вырасти на 4%.

Какие перспективы ждут туризм в Европе до 2032 года?

В 2027 году международный туризм в мире может вырасти еще на 8%. Количество межрегиональных поездок увеличится на 11%, если ситуация в мире станет более стабильной. Для Европы прогнозируют дальнейший рост на 5%, а для Ближнего Востока восстановление на 43%. Однако даже при таком сценарии последний регион не сможет вернуться к показателям 2025 года.

Исследователи также предупреждают, что новые конфликты могут затормозить восстановление туристического рынка. В долгосрочной перспективе Европа может стать регионом с наибольшим абсолютным приростом международных туристов. В период с 2026 по 2032 год количество прибытий сюда должно увеличиться на 226 миллионов, а среднегодовой рост составит около 4%.

В целом к 2032 году количество международных туристических прибытий в мире может достичь 2,2 миллиарда. Этому будут способствовать рост доходов населения, высокий интерес к отдыху и расширение авиационной и гостиничной инфраструктуры. Будут расти и расходы на отдых в Европе. В 2026 году они могут составить 2,05 триллиона долларов. Расходы иностранных туристов увеличатся на 11%, а внутренних на 8%.