"Не площадка для экспериментов": в Тустане обратились к туристам после скандала в сети

На территории Тустани туристы устроили мероприятие с использованием дымовых шашек, хотя заповедник не давал на это разрешения. Ситуация вызвала возмущение в сети, после чего администрация памятника решила публично отреагировать.

Администрация Тустани обратилась к туристам с напоминанием о правилах поведения на территории памятника после одного из инцидентов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице заповедника в инстаграме.

Что произошло на территории Тустани?

26 августа прямо на территории дитинца Тустани провели гендер-вечеринку. Во время мероприятия использовались дымовые шашки, из-за чего территория вокруг была задымлена. Кадры с места события вызвали активное обсуждение в сети. Пользователи осуждали проведение такого мероприятия на территории исторического памятника.

Туристы устроили гендер-вечеринку на территории памятника / тред natalinka02.01

После резонанса свою позицию озвучила администрация заповедника. Тустань имеет статус памятника национального значения, поэтому ее территория находится под специальным режимом охраны. Соответственно, любая деятельность на территории памятника должна осуществляться с учетом требований законодательства Украины в сфере охраны культурного наследия, в частности Закона Украины "Об охране культурного наследия".

Какие правила должны помнить туристы / инстаграм tu_stan

В заповеднике подчеркивают, что это необходимо для сохранения культурного наследия и природной среды, а также для безопасности посетителей. Именно поэтому проведение мероприятий в формате, который может создавать такие угрозы, не поддерживается.

В то же время в Тустане отметили, что после инцидента сотрудники осмотрели территорию и не обнаружили повреждений имущества заповедника, скального комплекса или других объектов памятника. Однако отсутствие ущерба на этот раз не означает, что подобные действия допустимы.