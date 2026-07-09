Туристов призывают купаться прямо в море: какой популярный остров пошел на такой необычный шаг

Даже самые популярные туристические направления все чаще сталкиваются с последствиями изменения климата. Из-за нехватки воды власти одного из самых известных европейских островов обратились к отдыхающим с необычной просьбой, которая уже вызвала оживленные дискуссии.

В летний сезон нагрузка на популярные курорты резко возрастает, а вместе с ней увеличивается и потребление воды. Если обычно туристов призывают более экономно пользоваться природными ресурсами, то на этот раз власти решили предложить более нестандартный способ помочь окружающей среде.

Почему туристов просят мыться в море?

Шведский остров Готланд, который каждое лето принимает тысячи туристов, испытывает нехватку воды, сообщает Aftonbladet. Причиной стала необычно засушливая весна, из-за которой уровень запасов пресной воды на острове значительно снизился. Именно поэтому власти региона обратились к гостям с просьбой пересмотреть свои привычки.

Вместо традиционного душа туристам предлагают купаться в море и мыться там, используя специальное мыло. По словам руководителя по вопросам устойчивого развития региона Йохана Густафссона, такой подход поможет сократить потребление воды в период, когда ее больше всего не хватает.

Как именно туристов поощряют экономить воду?

Чтобы сделать такую инициативу максимально удобной, специальное мыло для использования в морской воде бесплатно раздают в туристическом офисе в Висбю и в отелях-партнерах. В регионе поясняют, что стремятся сформировать новые привычки не только среди туристов, но и среди местных жителей.

По словам Йохана Густафссона, обычный душ потребляет примерно 60 литров воды. В нынешней ситуации даже такая, на первый взгляд, небольшая экономия может иметь значение, если к ней присоединится много людей. Он также отметил, что купание и мытье в море не стоит воспринимать как жертву или неудобство. Наоборот, это может стать приятной частью отдыха, подарить новые впечатления и даже сформировать полезную привычку хотя бы раз в неделю.

Почему нельзя использовать обычное мыло?

В то же время власти Готланда подчеркивают, что для купания в море подходят далеко не все средства. Обычное мыло или шампуни могут нанести вред морской среде. Именно поэтому туристов призывают пользоваться только специальными биоразлагаемыми средствами, которые бесплатно предоставляются в отелях и туристическом центре. Такой подход позволяет не только экономить пресную воду, но и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Может ли дефицит воды повлиять на туризм?

Несмотря на сложную ситуацию с запасами воды, в регионе не ожидают, что туристический поток существенно сократится. Йохан Густафссон убежден, что Готланд остается очень популярным направлением для отдыха. По его мнению, главная задача сегодня – научиться адаптироваться к изменениям климата, ведь подобные вызовы могут возникать не только на этом острове, но и в других уголках мира.

Именно поэтому регион стремится постепенно формировать новую культуру потребления ресурсов, которая поможет экономить воду даже в периоды наибольшей нагрузки.