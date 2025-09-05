Эмилия Рэндалл пожалела о своей поездке в британский приморский городок Фринтон-он-Си. Только когда пришло время садиться на поезд в Лондон, женщина наконец смогла выдохнуть с облегчением.

Почему приморский британский городок вызвал мурашки у туристки?

Эмилия приезжала во Фритон-он-Си на день, но даже этого оказалось слишком много. О своем приключении она рассказала Mirror, информирует 24 Канал.

Выйдя из поезда на станции Фринтон-он-Си, Эмилия увидела рекламу чая со сливками и ни одного торгового автомата. Это ее удивило и насторожило. Туристка подумала, что "попала в прошлое". Сначала ей показалось, что на лет 10, но впоследствии она поняла, что гораздо больше.

По дороге от вокзала Эмилия слышала, как из магазинов играют военные мелодии и военные песни. Внутри в магазине стояли запыленные рамки с надписью "Мы никогда не сдаемся". В местном музее путешественница окончательно убедилась – это место застыло во времени на следующий день после победы во Второй мировой войне. Фритон-он-Си – живой памятник тех времен.

Взгляд королевы Елизаветы II уставился в королевско-синие велюровые сиденья паба с таким же темно-синим ковром. Одну стену покрывали британские флаги, а под ними стояла конструкция, похожая на алтарь,

– рассказала Эмилия.

На полке стояли книги, посвященные военному делу, пластиковые маки и барабан – точно не стандартный набор декора для паба.

Но больше всего Эмилию поразила враждебность местных жителей. Она читала в их взглядах: "Ты не одна из нас". Туристка призналась, что хотела как можно скорее покинуть это место и была очень счастлива, когда наконец села в поезд.

Цены не меняются: какой другой город также "застыл во времени"?

Тревел-блогер, который ведет свой ютуб-канал Wolters World, назвал еще один город, который будто "застыл во времени", но это его преимущество. Говорится о Бамберге в Баварии, о котором туристы почти не знают. В Бамберге есть уникальная средневековая архитектура, которая сохранилась до наших дней. Множество дворцов, замков и церквей создают впечатление, что попал в прошлое.

Но самым большим преимуществом Бамберга блогер назвал то, что цены здесь практически не меняются за последние 10 лет. Именно поэтому здесь значительно выгоднее исследовать пивную культуру и смаковать знаменитые колбаски, чем в других городах Германии.