Сеул – это город, где традиционные рынки стоят рядом с неоновыми небоскребами, а уличная еда может быть не менее вкусной, чем ужин в ресторане с мишленовской звездой. Украинская путешественница рассказала, сколько потратила за один день комфортного пребывания в столице Южной Кореи.

Путешественница @kristikuzenko посетила Сеул и поделилась информацией о ценах в этом городе. Об этом сообщает 24 Канал.

Сколько стоит день туриста в Сеуле?

Чтобы было удобнее ориентироваться, путешественница местную валюту сразу перевела в гривны и назвала конечную сумму, которую потратила за день.

Безлимитный проездной на весь общественный транспорт стоит 150 гривен в день. На завтрак Кристина отправилась в кафе, где заказала вкусные и необычные панкейки, которые напоминают облака, и холодный чай. Это обошлось ей в 650 гривен.

Далее девушка отправилась в национальный дворец, вход в который стоил 90 гривен. На обед она посетила ресторан, который отмечен звездой Мишлен. Гигантский панкейн с сыром и кимчи обошелся в 350 гривен. Бокал рисового вина – 150 гривен. Цены достаточно демократичные, как для ресторана Мишлен. Кстати, панкейк на вкус был как пицца с кимчи. По словам Кристины, он понравится даже тем, кто не очень любит кимчи.

Вкусно пообедав, украинка решила подняться на смотровую площадку горы Намсан. На нее можно подняться по канатной дороге, общественным транспортом или пешком. Девушка ничего не потратила, потому что воспользовалась своим проездным и добралась до площадки маршруткой.

На ужин у Кристины было корейское барбекю. Набор мяса стоил 315 гривен, безлимит овощей и грибов – всего 30 гривен. Бутылка традиционного корейского алкогольного напитка соджу – 300 гривен. Кстати, Кристине больше всего понравилось со вкусом винограда и дыни.

После ужина путешественница смотрела шоу фонтанов на мосту, которое было бесплатное.

Всего за день Кристина потратила в Сеуле 1900 гривен. В комментариях к видео некоторые пользователи предположили, что день в Сеуле стоит дешевле, чем день в украинском Буковеле.

Цены в корейских заведениях действительно такие же или немного дешевле, чем в крупных городах Украины. Но стоит учесть стоимость авиабилетов, которые в этом путешествии самые дорогие. Кристина потратила 23 тысячи гривен за самолет из Будапешта в Сеул и обратно. Но, по ее словам, это путешествие точно стоило своих денег.

Когда лучше всего ехать в Сеул?

Как пишет Lonely Planet, лучшее время, чтобы увидеть Сеул – это весна и осень. В этот период природа в столице Южной Кореи самая красивая, а туристов меньше, чем летом. Кроме того, с марта по май можно полюбоваться цветением сакуры и устроить атмосферный пикник.

В июле и августе в Сеуле очень жарко, а также могут падать обильные дожди, которые заставят вас сидеть в номере. Зимой в городе прохладнее, туристов очень мало, так что это идеальное время путешественников с ограниченным бюджетом.