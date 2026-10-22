Обмануть здесь не получится: украинка поделилась важными нюансами о путешествии в Исландию

Путешествие в Исландию может стать одним из самых ярких приключений в жизни, но у этой страны есть немало особенностей, о которых стоит знать еще до поездки. Украинка, побывавшая в Исландии, поделилась важными нюансами, которые помогут туристам подготовиться к путешествию и избежать типичных ошибок.

Пользовательница тиктока @tkalyalya призналась, что после поездки в Исландию просто влюбилась в эту страну. Она также дала несколько советов, которые пригодятся другим туристам.

Какие важные нюансы нужно знать туристам об Исландии?

1. Всегда оплачивайте парковку, ведь обмануть систему здесь не удастся. На каждом въезде в туристическую локацию установлены камеры, считывающие номерные знаки автомобилей. Если не заплатить в паркомате, то уже через час вам придет штраф.

2. В тиктоке есть много видео, в которых раскрываются места в Исландии, где якобы можно увидеть северное сияние. На самом деле нет никаких гарантий, что, приехав туда, вы тоже увидите это удивительное явление – его нужно "ловить" в разных местах. Наибольшие шансы увидеть сияние в небе появляются вдали от городов, в местах, где царит полная темнота. Кроме того, украинка советует следить за прогнозами на специализированных сайтах.

3. Внимательно прокладывайте маршрут к локациям. Иногда можно не заметить, что от парковки до водопада идти еще 2 часа пешком.

4. Отели стоит выбирать с завтраками, а еще лучше – читать отзывы и бронировать тот отель, где завтрак действительно сытный. Ведь питаться в Исландии дорого, и даже самое простое блюдо стоит не менее 20 евро.

5. Не оставайтесь в одном месте на все время пребывания в стране. Лучше всего менять отель каждые 2 – 3 дня, чтобы объехать остров и увидеть больше красивых мест. Исландия большая, а туристические места расположены друг от друга в 2 – 3 часах езды. Если оставаться в одном месте, придется ежедневно тратить много времени на дорогу.

Исландия набирает популярность

В последнее время Исландия становится все более популярной среди туристов. В путешествие по этой стране отправлялась даже голливудская звезда Николь Кидман. Актриса призналась, что влюбилась в Исландию и ее гостеприимный народ. Причина такой популярности этой страны заключается в ее разнообразной природе – здесь есть и ледники, и действующие вулканы, и горячие источники посреди природы, и огромные водопады. Природа Исландии настолько красива, что напоминает декорации к фэнтези-фильму.