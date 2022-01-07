Туристический Ивано-Франковск: какие локации города стоит посетить во время путешествия

Ивано-Франковск хорошо знаком всем туристам, которые в рождественский период направляются на отдых на горнолыжные курорты. Впрочем, не стоит только проезжать, городу есть чем удивить гостей.

Здесь царит особое настроение, присущее только бывшему Станиславову. Вот локации Ивано-Франковска, которые обязательно нужно посетить.

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5 must-visit локаций Ивано-Франковска

Сотка

В каждом городе есть место, откуда начинается пешеходное путешествие, например, в Киеве – это Майдан Независимости, во Львове – Площадь Рынок, а в Ивано-Франковске – Сотка. Это пешеходная улица протяженностью 450 метров, на которой сосредоточено большинство заведений и туристических магазинов.



Сотка в Ивано-Франковске / Фото Макса Узола и Оли Манько

Также, следуя ею, вы сможете попасть на главную елку города, где расположена традиционная рождественская ярмарка и домик Николая.

Ратуша

Если думали, что Сотка – единственный центр города, вы ошибались. В Ивано-Франковске еще есть Площадь Рынок, где возвышается Ратуша – одна из главных достопримечательностей города. Поднявшись на верх, со смотровой площадки можно осмотреть Ивано-Франковск на 360 градусов. Все покажется крошечным, но таким живописным.



Площадь Рынок с ратушей в Ивано-Франковске / Фото Макса Узола и Оли Манько

Вблизи также есть рождественские локации – ярмарка и каток.

"Бастион"

С самого начала Станислав закладывался как город-крепость, со всех сторон окруженный защитными стенами. На этом месте тогда была сооружена огромная каменная крепость, но до наших дней сохранился только один бастион.



"Бастион" в Ивано-Франковске / Фото Макса Узола и Оли Манько

В 2002 году остаток стены решили реконструировать – бастион включили в новый проект сувенирно-подарочной галереи, который теперь называется "Бастион". Для гостей крепостной галереи представлено множество экспонатов, а также можно посетить выставки и литературные вечера.

Промприбор.Реновация

Это некая нестандартная локация, на которой создали лучшие возможности для реализации идей. Здесь есть разные бизнесы, лаборатории, мастерские, кафе и бар, где проводят вечеринки и стендапы. В будущем культурно-инновационный центр планируют расширить – хотят открыть бизнес-школу, коворкинг, выставочный зал, концертную площадку и киноконцертный зал.

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Волчинецкие холмы

Если для вас смотровая площадка Ратуши – это банально, то отправляйтесь на Волчинецкие холмы, раскинувшиеся 300 метров над землей.



Качели на Волчинецких холмах / Фото Макса Узола и Оли Манько

Здесь весь город будет у вас, как на ладони. К тому же в 2021-м локацию оснастили столиками, лавочками, кафе и инстаграмными качелями. Так что сможете еще и красивые фото для социальных сетей сделать!