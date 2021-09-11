Туристический Днепр: локации "города контрастов", которые надо посетить хоть раз в жизни
Источник:24 канал
Днепр – город контрастов, в котором переплелись разные эпохи. Иногда туристы ассоциируют его только с современными зданиями и бизнес-центрами, которых достаточно по всей Украине. Однако это не совсем так, здесь есть живописные парки, бульвары, музеи, уникальные театры и набережная.
12 сентября город Днепр празднует свое 245-е день рождения. По этому случаю предлагаем вам подборку интересных локаций, которые помогут открыть Днепр по-новому.
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Что посетить в Днепре
Екатеринославский бульвар
Это ли не одна из самых любимых локаций жителей и визитная карточка города, не оставит равнодушными тех, кто впервые в Днепре.
Здесь есть все – удивительная пешеходная зона, фонтаны, памятники, днепровский "Биг Бен", множество магазинов, ресторанов и кафе – скучать не удастся. Будьте готовы хорошо "пошопится" – туристы уверяют, что уйти с пустыми руками с бульвара не получится!
Екатеринославский бульвар / Фото с инстаграма @dnipro_pictures
Шар желаний
Этот артобъект на Сичеславской набережной после установления быстро стал местом встречи молодежи.
Интересно то, что шар создали из стеклянных дисков и в проемах между ними часто можно увидеть небольшие бумажки – на них жители и гости города делятся своими мечтами.
Шар желаний в Днепре / Фото с инстаграма @julietilleul
Театр одного актера "Крик"
Это уникальный и неповторимый театр, в котором актером и режиссером, сценаристом и гримером, художником и костюмером, музыкальным редактором и сценографом является один человек – заслуженный артист Украины, лауреат многочисленных премий Михаил Мельник.
После просмотра спектаклей зрители еще долго "отходят", ведь эмоции, как на сцене, так и в зале, просто зашкаливают!
Театр одного актера "Крик" / Фото с инстаграма @keri_photographer
Центр "Менора"
Это уникальное сооружение и крупнейший в мире еврейский комплекс, аналогов которому нет нигде. Проект показывает прошлое, настоящее и будущее еврейской жизни Днепра.
Культурно-деловой центр состоит из семи башен, символически представляют собой Храмовый семисвечник.
Центр "Менора" в Днепре / Фото с инстаграма @fly_buguy
Здесь вы сможете заказать экскурсию по музею, а в конце выйти на смотровую площадку, расположенную на 17 этаже.
Водопад "Порог ревущий"
Когда-то одним из порогов Днепра был действительно "Порог ревущий", однако, после запуска Запорожской ГЭС – он исчез. Тогда же в 2013 году это название получил декоративный водопад.
В высоту он достигает 17 метров, а в ширину – 20. По-особому водопад "сверкает" вечером, когда его подсвечивают специальные светильники, передающие двенадцать тысяч оттенков.
Водопад "Порог ревущий" в Днепре / Фото с инстаграма @walks_in_ukraine
Днепровская набережная
Не посетил знаменитую набережную Днепра – не был в Днепре. Именно так говорят, когда туристы, пусть крайне редко, но все же обходят эту локацию.
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Набережная известна не только в Украине, поскольку считается самой длинной в Европе. Примерно 30 километров – такова ее длина. Она делится на три части: Заводская, Сичеславская и набережная Победы.
Набережная в Днепре / Фото с инстаграма @golovko_andrew_
На ней сосредоточено много различных скульптур и памятников, в том числе самая длинная "семейная" скамейка в Украине – 50 метров.
Кроме того, здесь немало кафе и ресторанов, жизнь в которых преимущественно "кипит" в вечернее время.
Фонтан-лебедь
Неподалеку от набережной, напротив гостиницы "Днепропетровск", есть "живой" фонтан "Белый Лебедь". Его особенность в том, что он обладает способностью махать крыльями и вращаться. При полной мощности высота его центральной струи достигает 50 метров. Просто представьте, как красиво здесь вечером, когда фонтан "выигрывает" разными цветами.
Фонтан "Белый лебедь" в Днепре / Фото с инстаграма @ oksanapatoka01
Днепровская детская железная дорога
Это первая детская железная дорога в Украине и вторая после Тбилиси. Она была открыта в 1936 году в парке Лазаря Глобы вокруг ставка. Ее протяженность – 1,6 километра.
Железная дорога оборудована телеграфной радиосвязью, а станция громкоговорителями. Поэтому вашим детям точно придется по душе!
Детская железная дорога в Днепре / Фото с инстаграма @dnipro_pictures
Несколько интересных фактов о Днепре
- Город шесть раз менял свое название: Екатеринослав, Новороссийск, дважды Сичеслав, Днепропетровск и Днепр;
- Центр расположен на правом высоком берегу Днепра, на Приднепровской возвышенности. Поэтически Днепр называется "городом на трех холмах", что является частью Приднепровской возвышенности;
- Кроме того, Днепр называют городом проспектов и космической столицей бывшего Союза – здесь когда-то производили ракеты Зенит;
- В пределах города через реку размещены пять мостов: Кайдакский (Кодацкий), Амурский (Двухъярусный), Центральный, Мерефо-Херсонский и Южный;
- В разных уголках города раскинулись 12 фонтанов:
- Самая длинная набережная и короткое метро Европы, крупнейший еврейский центр Менора, украинская "Китайская стена" – все это расположено в Днепре.