12 сентября город Днепр празднует свое 245-е день рождения. По этому случаю предлагаем вам подборку интересных локаций, которые помогут открыть Днепр по-новому.

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Что посетить в Днепре

Екатеринославский бульвар

Это ли не одна из самых любимых локаций жителей и визитная карточка города, не оставит равнодушными тех, кто впервые в Днепре.

Здесь есть все – удивительная пешеходная зона, фонтаны, памятники, днепровский "Биг Бен", множество магазинов, ресторанов и кафе – скучать не удастся. Будьте готовы хорошо "пошопится" – туристы уверяют, что уйти с пустыми руками с бульвара не получится!



Екатеринославский бульвар / Фото с инстаграма @dnipro_pictures

Шар желаний

Этот артобъект на Сичеславской набережной после установления быстро стал местом встречи молодежи.

Интересно то, что шар создали из стеклянных дисков и в проемах между ними часто можно увидеть небольшие бумажки – на них жители и гости города делятся своими мечтами.



Шар желаний в Днепре / Фото с инстаграма @julietilleul

Театр одного актера "Крик"

Это уникальный и неповторимый театр, в котором актером и режиссером, сценаристом и гримером, художником и костюмером, музыкальным редактором и сценографом является один человек – заслуженный артист Украины, лауреат многочисленных премий Михаил Мельник.

После просмотра спектаклей зрители еще долго "отходят", ведь эмоции, как на сцене, так и в зале, просто зашкаливают!



Театр одного актера "Крик" / Фото с инстаграма @keri_photographer

Центр "Менора"

Это уникальное сооружение и крупнейший в мире еврейский комплекс, аналогов которому нет нигде. Проект показывает прошлое, настоящее и будущее еврейской жизни Днепра.

Культурно-деловой центр состоит из семи башен, символически представляют собой Храмовый семисвечник.



Центр "Менора" в Днепре / Фото с инстаграма @fly_buguy

Здесь вы сможете заказать экскурсию по музею, а в конце выйти на смотровую площадку, расположенную на 17 этаже.

Водопад "Порог ревущий"

Когда-то одним из порогов Днепра был действительно "Порог ревущий", однако, после запуска Запорожской ГЭС – он исчез. Тогда же в 2013 году это название получил декоративный водопад.

В высоту он достигает 17 метров, а в ширину – 20. По-особому водопад "сверкает" вечером, когда его подсвечивают специальные светильники, передающие двенадцать тысяч оттенков.



Водопад "Порог ревущий" в Днепре / Фото с инстаграма @walks_in_ukraine

Днепровская набережная

Не посетил знаменитую набережную Днепра – не был в Днепре. Именно так говорят, когда туристы, пусть крайне редко, но все же обходят эту локацию.

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Набережная известна не только в Украине, поскольку считается самой длинной в Европе. Примерно 30 километров – такова ее длина. Она делится на три части: Заводская, Сичеславская и набережная Победы.



Набережная в Днепре / Фото с инстаграма @golovko_andrew_

На ней сосредоточено много различных скульптур и памятников, в том числе самая длинная "семейная" скамейка в Украине – 50 метров.

Кроме того, здесь немало кафе и ресторанов, жизнь в которых преимущественно "кипит" в вечернее время.

Фонтан-лебедь

Неподалеку от набережной, напротив гостиницы "Днепропетровск", есть "живой" фонтан "Белый Лебедь". Его особенность в том, что он обладает способностью махать крыльями и вращаться. При полной мощности высота его центральной струи достигает 50 метров. Просто представьте, как красиво здесь вечером, когда фонтан "выигрывает" разными цветами.



Фонтан "Белый лебедь" в Днепре / Фото с инстаграма @ oksanapatoka01

Днепровская детская железная дорога

Это первая детская железная дорога в Украине и вторая после Тбилиси. Она была открыта в 1936 году в парке Лазаря Глобы вокруг ставка. Ее протяженность – 1,6 километра.

Железная дорога оборудована телеграфной радиосвязью, а станция громкоговорителями. Поэтому вашим детям точно придется по душе!



Детская железная дорога в Днепре / Фото с инстаграма @dnipro_pictures

Несколько интересных фактов о Днепре