Где в Украине стоит ратуша, когда-то украшенная скульптурами Пинзеля
- Ратуша в Бучаче возведена в XVIII веке и является примером барочной архитектуры.
- Когда-то это сооружение было украшено скульптурами знаменитого Иоганна Пинзеля.
Это сооружение на Тернопольщине является одной из самых известных архитектурных памятников региона. Она не только уникальна по истории и стилю, но и известна благодаря Иоганну Георгу Пинзелю.
Речь идет о ратуше в городе Бучач. И 24 Канал со ссылкой на "20 минут" расскажет о ней подробнее.
Почему стоит увидеть удивительную ратушу Бучача с барочными скульптурами?
Ратуша в Бучаче возведена во второй половине XVIII века и является ярким примером архитектуры барокко. А уникальность сооружения больше всего подчеркивают барочные скульптуры Иоганна Пинзеля, которые когда-то украшали фасад.
Работ гениального галицкого мастера того времени, которого иногда называют львовским Микеланджело, на ратуше было примерно 14. Это, в частности, фигуры "Геракл, убивающий лернейскую гидру", "Фемида", "Давид и Голиаф" и другие символические композиции.
Как отмечает _visit_ukraine_ в инстаграме, эти шедевры в целости не дожили до сегодня – часть уничтожил пожар 1865 года, многое разрушили русские солдаты в Первую мировую, стреляя по скульптурам для развлечения. Но все же несколько оригиналов мы можем увидеть – они в Музее Пинзеля во Львове.
Всего 9 фигур сохранились в более-менее хорошем состоянии и являются предметом охраны и реставрации. Наиболее поврежденная скульптура – "Геракл, убивающий лернейскую гидру" – сейчас в консервации.
Вот как сегодня выглядит ратуша в Бучаче на Львовщине / Смотрите фото _visit_ukraine_
Еще одна ценность ратуши – уникальный фронтон с геральдической композицией, в частности гербом основателя здания польского магната Николая Потоцкого. Именно это сочетание архитектуры и искусства делает бучацкую ратушу визитной карточкой не только города, но и всей области.
А какие еще туристические локации в Тернопольской области стоит посетить?
Помимо прочего, Тернопольская область известна Золотой подковой – сетью из более 34 замков и дворцов, среди которых Збаражский и Кременецкий. Эти исторические сооружения привлекают туристов уникальными музеями, архитектурой и развлечениями.
А еще есть известный Джуринский водопад. Это самый большой равнинный водопад Украины (полная высота 16 метров, количество каскадов – 3), а расположен он недалеко от города Чертков. Водопад является очень популярным среди туристов и фотографов.
