Осталось менее месяца: Словакия закрывает популярные горные маршруты

В ближайшее время Словакия закроет горные туристические тропы в Татрах на зимний период. Ограничения коснутся, в частности, популярных маршрутов, проходящих через польско-словацкую границу.

Речь идет о привычном для осени ограничении, когда на высокогорных тропах становится опасно из-за снега, льда и короткого светового дня, пишет RMF24.

Какие маршруты в Татрах закроют в первую очередь?

По данным издания, с 1 ноября ограничения коснутся не только отдельных вершин, но и популярных переходов через польско-словацкую границу. В перечне есть участки в районах Рисов, Каспрового Верха, Воловца и Раконя, поэтому туристам придется более тщательно планировать походы, особенно если маршрут переходит на словацкую сторону.

Польские тропы формально останутся открытыми в течение года, но зимой путешественники не смогут продолжить путь на словацкие участки этих трасс. Именно там и вступят в силу сезонные ограничения, которые традиционно вводятся в горных районах на холодный период.



Тропы в словацких Татрах закроют / Фото Pexels

С 1 декабря по 15 мая полностью закрыты следующие маршруты: от перевала Гжибовец до перевала Вишня Кондрацкая, от долины Томанова до перевала Чуда Пшеланчка и от Свистовки Розтоцкой между Долиной Пяти Польских Озер и озером Морское Око.

Кроме того, это ограничение связано с охраной природы. Зимой животным в Татрах нужен покой, а для туристов возрастают риски из-за льда, снега и лавинной опасности.

В то же время полного запрета на выход в горы не будет. Среди исключений останутся подъем на Скрайне Солиско, желтые маршруты на Баранец и Рогач Плачливый, а также тропа к Символическому кладбищу под Остервой, которая будет открыта до 15 декабря.

С 1 декабря до конца февраля, с 22:00 до 17:00, пешие прогулки по тропам в пределах Татранского национального парка запрещены. С 1 марта по 30 ноября действует постоянный запрет на пешие прогулки с сумерек до рассвета.

Весной, с 1 марта по 15 мая, ограничения на тропах Полана Хохоловска – Гжесь и Гжесь – Раконь действуют дольше: тропы остаются недоступными с сумерек до 8:00 утра для защиты мест размножения тетерева и глухаря.