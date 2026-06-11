Не ведитесь на "бесплатные" закуски: местная жительница рассказала, как экономить в Португалии

Португалия – это яркая страна с мягким климатом, живописным побережьем и непринужденным ритмом жизни. В то же время многие путешественники опасаются, что отдых здесь может существенно ударить по бюджету. На самом деле даже в этой популярность европейской стране можно найти немало способов сэкономить без ущерба для впечатлений от путешествия.

Жоана Таборда, которая живет в Лиссабоне, поделилась с Lonely Planet советами, которые помогают тратить меньше на транспорт, питание и развлечения. Знание этих нескольких простых хитростей позволит значительно сократить расходы и увидеть больше интересных мест за те же деньги.

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Как туристам сэкономить в Португалии?

1. Заказывайте комплексные обеды. Большинство ресторанов в Португалии предлагают посетителям специальное фиксированное предложение на обед, которое значительно дешевле, чем если заказывать другие блюда. Обычно комплексный обед стоит до 10 евро.

2. Не ешьте закуски в ресторанах. Пока туристы сидят за столиком и ждут свой заказ, официанты часто выносят им различные закуски – оливки, хлеб, чипсы. Многие считают, что это просто комплимент от заведения и начинают есть. На самом же деле эти закуски потом обязательно добавят в чек. Если вы не хотите тратить дополнительные деньги, сразу вежливо откажитесь от закусок.

3. Купите проездной на транспорт. Передвигаться общественным транспортом в Португалии значительно выгоднее с проездным. В Лиссабоне такая карточка называется Navegante, а в Порту – Andante. Для путешествий поездами между городами стоит бронировать билеты минимум за неделю, чтобы сэкономить до 50%.

4. Посещайте музеи в воскресенье. Многие местные музеи, среди которых музей Лиссабона и Музей Галуста Гюльбенкяна, имеют бесплатный вход в воскресенье. Кроме того, в Международный день музеев, который отмечают 18 мая, почти все португальские музеи не берут у посетителей плату за вход.

5. Покупайте напитки в магазинах. Жоанна советует туристам не заказывать дорогие коктейли в ресторанах и барах, а покупать вино в супермаркетах, чтобы сэкономить. Местные жители обычно берут вино и идут на смотровые площадки, чтобы наблюдать за закатом солнца.

Что еще туристам стоит знать о Португалии?

Столицу Португалии Лиссабон признали лучшим городом для экспатов в 2026 году. В рейтинге Global Citizen Solutions он получил 88,49 балла. Лиссабон идеально подходит для людей, которые хотят переехать в новую страну для баланса работы, отдыха и качества жизни.

Интересно, что в Португалии есть и лучший пляж во всей Европе – Монте-Клериго, который расположен на побережье Коста-Висентина в юго-западной части страны. Он получил лучшие оценки по критериям доступности, природной красоты, пляжных услуг и общей атмосферы.