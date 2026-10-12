Лучшие цены и сервис здесь: турист посетил 80 стран и рассекретил самую выгодную

В Европе есть ряд стран, предлагающих бюджетный отдых, но не все из них могут похвастаться хорошим сервисом и действительно высоким качеством. Опытный путешественник, посетивший уже около 80 стран мира, назвал ту страну, где соотношение "цена – качество" действительно наиболее выгодно.

Британец Рори Кинг, поставивший перед собой цель посетить все страны мира, знает о путешествиях немало. Он не только путешествует по миру, но и остается в некоторых странах пожить, поэтому его опыту точно можно доверять. Путешественник назвал изданию Express страну Европы с самыми выгодными ценами и лучшим сервисом.

Какая страна Европы имеет лучшее соотношение "цена – качество"?

Речь идет об островном государстве Мальта, расположенном в Средиземном море к югу от Италии.

Мальта – это просто потрясающая страна, известная тем, что здесь до 300 солнечных дней в году. Туда едет много британцев. Если вы не были на Мальте, я очень рекомендую ее посетить. Это невероятно красивая страна,

– сказал Рори Кинг.

Поездка на Мальту на 4 дня с учетом перелета и проживания в хорошем отеле обошлась туристу в 250 – 300 фунтов стерлингов, что в пересчете на гривны составляет 15 – 18 тысяч. Правда, Рори летел из Великобритании. Но билеты на самолет из Польши также можно купить за копейки. Например, если лететь 29 октября из Варшавы, а возвращаться с Мальты 6 ноября в Краков, то поездка обойдется всего в 2 252 гривны.



Стоимость билетов на Мальту из Польши и обратно / Скриншот с kiwi.com

На самой Мальте цены очень доступные. Например, традиционная соленая выпечка "пастицци" стоит всего 50 гривен, а сытный лаваш, которым можно пообедать, – от 230 гривен.

Почему Мальта привлекает туристов?

Помимо теплой погоды, которая сохраняется здесь дольше, чем на остальной территории Европы, Мальта славится красивой архитектурой и бирюзовым морем. Город Виктория на острове Гозо даже признали Европейской столицей культуры-2031.

Столица Мальты Валлетта имеет большое количество архитектурных памятников, поэтому она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жемчужиной Валлетты является снаружи скромный, а внутри роскошный собор Святого Иоанна. Здесь хранится знаменитая картина Караваджо "Усекновение главы Святого Иоанна Крестителя".

Собор Святого Иоанна на Мальте: видео @maik.monuments

Туристам также стоит посетить Мдину – бывшую столицу острова. Здесь проживает всего несколько сотен человек, а автомобильное движение полностью запрещено. Одна из самых известных достопримечательностей – городские ворота, которые появились в сериале "Игра престолов".

Удивительная архитектура Мальты удачно сочетается с красотой природы, ведь море здесь невероятно чистое, а также есть много скрытых скалистых бухт.