Тревел-журналист из Великобритании Джонатан Томпсон уже 10 лет живет в США. За это время он побывал в каждом американском штате и назвал те места, которые его больше всего поразили.

США – это настолько разнообразная страна, что вариантов для путешествий здесь есть множество. Например, такие штаты как Аляска и Флорида настолько разные, что кажется, принадлежат другим странам. О том, куда точно стоит съездить в США Джонатан рассказал Daily Mail, информирует 24 Канал.

Читайте также Здесь только что завершилась Вторая мировая, – туристка бежала из города, который застыл во времени

Какие города надо увидеть во время путешествия по США?

Санта-Фе, штат Нью-Мексико

После выхода оскароносного фильма "Оппенгаймер" столица Нью-Мексико стала популярной среди туристов, ведь именно здесь снимали ленту. Санте-Фе – это один из старейших городов США, который является художественным центром штата. Здесь есть около 250 музеев и галерей и красивая главная площадь 17-го века. Санте-Фе расположена у подножия горы Сангре-де-Кристо, поэтому здесь можно кататься на велосипеде или лыжах.

Коди, штат Вайоминг

Тем, кто хочет ощутить атмосферу настоящего Дикого Запада, надо отправиться в Коди. Здесь можно заночевать на ранчо, взять уроки верховой езды, заняться рафтингом или рыбалкой. Джонатан советует обязательно побывать на родео.



Горы в штате Вайоминг / Фото Alex Moliski, Pexels

Пенсакола, штат Флорида

В Пенсаколе есть множество белоснежных пляжей, а погода здесь солнечная практически весь год. Дайверам здесь точно понравится.

Чаттануга, штат Теннесси

Чаттанугу в прошлом году признали самым дружелюбным городом США. Природа здесь завораживает – река Теннеси протекает между огромных скал и гор. Джонатан советует полетать на параплане и посетить подземный водопад Руби-Фоллс, который расположен внутри горы.

Скоттсдейл, штат Аризона

Скоттсдейл – это настоящий оазис посреди пустыни. Здесь есть множество спа-курортов, лучших в стране полей для гольфа и живописный старый город.

Чарльстон, штат Южная Каролина

В Чарльстоне соединились шик восточного побережья и южный шарм. Город славится своей историей, вкусной кухней и модным пляжным образом жизни.



Атмосферный Чарльстон / Фото Alyssa Rose, Pexels

Цинциннати, штат Огайо

Здесь есть красивые здания в итальянском стиле и районы с колоритными немецкими пабами. Джонатан советует попробовать местные блюда и бурбон. Кстати, он считает Цинциннати наиболее недооцененным городом в США.

Другие города, которые стоит увидеть:

Санта-Барбара, штат Калифорния;

Джуно, штат Аляска;

Бэнг, штат Орегон;

Портленд, штат Мэн;

Сан-Антонио, штат Техас;

Эшвилл, штат Северная Каролина;

Ричмонд, штат Вирджиния;

Луисвилл, штат Кентукки.

А где в Европе есть лучшие города?

Популярный туристический журнал Travel + Leisure опросил своих читателей, чтобы выяснить, какие города в Европе им больше всего нравятся. В пятерке лучших оказались Флоренция и Рим, что в Италии, испанские Севилья и Гранада, а также Стамбул, что в Турции. Города оценивали по отелям, архитектуре и общей атмосфере. Всего в опросе приняли участие почти 180 тысяч путешественников.