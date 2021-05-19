Украинский офис авиаперевозчика подтвердил эту информацию, но решение о полетах в июле – августе еще не принял. На сайте Turkish Airlines продажа авиабилетов на рейсы в эти месяцы пока открыта.

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AnadoluJet вышел на маршрут Одесса – Даламан 2 мая с частотой два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Отмечается, что авиакомпания осуществит последний полет по этому направлению 20 мая. Пассажиры уже получили письма об отмене рейса, который запланирован на 23 мая.

По словам путешественника Евгения Бабенко, причиной отмены рейсов могла стать низкая загрузка самолетов. 16 мая он вылетел из Одессы в Даламан, и в салоне были заняты лишь 50 кресел из 189.

Напомним, с 15 мая Турция отменила требование ПЦР-тестов для пассажиров, которые летят из Украины.