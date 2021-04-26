Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердган.

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"З 19:00 29 квітня до 05: 00 ранку 17 травня вводиться повний локдаун", - заявив він.

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