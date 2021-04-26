Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердган.
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"З 19:00 29 квітня до 05: 00 ранку 17 травня вводиться повний локдаун", - заявив він.
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У Туреччині прийняли рішення про повний локдаун на території країни, який почнеться з 29 квітня і триватиме до 17 травня.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердган.
Читайте також: У столиці Туреччини висадили 8 мільйонів тюльпанів: кольорові фото
"З 19:00 29 квітня до 05: 00 ранку 17 травня вводиться повний локдаун", - заявив він.
Новина доповнюється ...