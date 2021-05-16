Відповідний наказ оприлюднило міністерство внутрішніх справ Туреччини. Такі заходи діятимуть щонайменше до 1 червня.

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Які обмеження зняли:

  • З дому можуть виходити особи старші за 65 років – проте лише ті, хто отримав дві дози вакцини.
  • Також вільно виходити з дому можуть особи молодші, ніж 18 років.
  • Літні люди, які не отримали вакцину, можуть виходити лише з 10:00 до 14:00 в робочі дні.
  • Проте ці категорії громадян не можуть користуватись громадським транспортом.
  • Дозволили міжміські поїздки, окрім тих, які відбуваються під час комендантської години.
  • Відновили роботу дошкільних навчальних установ.
  • Також дозволили відновити реєстрацію шлюбів – проте без весільних святкувань.

Велика частина обмежень залишаються чинними

Ще також не працюватимуть фітнес- та спортзали, басейни, кінотеатри, кав'ярні, салони краси, парки атракціонів. Заклади громадського харчування можуть готувати страви лише на доставку або на винос.

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Яка ситуація з коронавірусом в Туреччині?

Станом на 16 травня в країні виявили понад  5 мільйонів 106 тисяч випадків COVID-19. Летальних – більше ніж 44 500. За час пандемії від вірусу одужали 4 мільйони 900 тисяч осіб.