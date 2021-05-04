У Туреччині складна ситуацію через пандемію. Лише за 2 березня в країні зафіксували 340 смертей внаслідок недуги.
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Бізнесменам дозволили торгувати лише таким товаром:
- продуктами харчування;
- їжею для тварин;
- миючими засобами;
- деякими видами косметики, за винятком парфумерії та приладдя для макіяжу.
Водночас заборонено продавати:
- електроніку;
- одяг;
- іграшки;
- текстиль;
- товари для саду;
- автомобільні аксесуари;
- канцелярські товари.
Локдаун у Туреччині: коротко
- Уряд країни оголосив жорсткий локдаун з 29 квітня.
- У Туреччині закрили школи та підприємства. Ба більше, ввели комендантську годину.
- Попри всі обмеження, іноземні туристи можуть їхати у Туреччину.