В Турцию из шести городов Украины: Pegasus предлагает выгодные билеты на праздничные даты зимой
Источник:lowcost.ua
На зимних каникулах всегда хочется попутешествовать. Именно в этот период турецкий лоукостер Pegasus Airlines предлагает дешевые билеты на прямые перелеты из Украины в Турцию.
В системе бронирования авиаперевозчика доступны рейсы из шести украинских городов. Стоимость начинается от 28 евро в одну сторону и от 53 в обе.
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Pegasus предлагает выгодные билеты в Турцию
Так, билеты есть на разные даты с ноября этого года по март следующего года. Особенность предложения в том, что билеты с такими ценами доступны на Новый год и другие праздничные даты зимой и весной.
Отмечается, что в течение зимней навигации 2021 – 2022 годов лоукостер не будет осуществлять полетов по своим курортным направлениям, в частности в Бодрум, Измир, Газипаш, Даламан и Анкару.
Акционные направления и стоимость билетов:
- Одесса – Стамбул – Одесса: 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе;
- Львов – Стамбул – Львов: 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе;
- Харьков – Стамбул – Харьков: 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе;
- Киев – Анкара – Киев: 28 евро в одну сторону, 58 евро – в обе;
- Запорожье – Стамбул – Запорожье: 29 евро в одну сторону, 54 евро – в обе;
- Херсон – Стамбул – Херсон: 37 евро в одну сторону, 69 евро – в обе;
В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров с любым весом.
Забронировать акционные билеты можно на сайте авиакомпании. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.
Условия въезда в Турцию
Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:
- COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
- Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.
Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.
Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.По данным Worldometer, по состоянию на 19 октября 2021 года в Турции обнаружено 7 683 517 случаев заражения коронавирусом, из них 67 837 летальных.