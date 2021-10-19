В системе бронирования авиаперевозчика доступны рейсы из шести украинских городов. Стоимость начинается от 28 евро в одну сторону и от 53 в обе.

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Pegasus предлагает выгодные билеты в Турцию

Так, билеты есть на разные даты с ноября этого года по март следующего года. Особенность предложения в том, что билеты с такими ценами доступны на Новый год и другие праздничные даты зимой и весной.

Отмечается, что в течение зимней навигации 2021 – 2022 годов лоукостер не будет осуществлять полетов по своим курортным направлениям, в частности в Бодрум, Измир, Газипаш, Даламан и Анкару.

Акционные направления и стоимость билетов:

Одесса – Стамбул – Одесса : 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе;

: 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе; Львов – Стамбул – Львов : 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе;

: 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе; Харьков – Стамбул – Харьков : 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе;

: 28 евро в одну сторону, 53 евро – в обе; Киев – Анкара – Киев : 28 евро в одну сторону, 58 евро – в обе;

: 28 евро в одну сторону, 58 евро – в обе; Запорожье – Стамбул – Запорожье : 29 евро в одну сторону, 54 евро – в обе;

: 29 евро в одну сторону, 54 евро – в обе; Херсон – Стамбул – Херсон: 37 евро в одну сторону, 69 евро – в обе;

В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров с любым весом.

Забронировать акционные билеты можно на сайте авиакомпании. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.