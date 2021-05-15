Журналисты собрали информацию, как забронировать жилье, если вы путешествуете Турцией, и можно обойти запрет.

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Почему в Турции не работает Booking?

Сайт Booking.com заблокировать в Турции в начале 2017 года. Это был промежуточный результат иска Ассоциации туристических агентств страны в нидерландской компании Booking.com B.V ..

Деталей иска стороны не разглашали, но известно, что в нем речь шла о нарушении "правил честной конкуренции и выплаты турецких отелях 687 миллионов долларов компенсаций за упущенную прибыль".

В Турции считали незаконным запрет сервиса Booking.com для гостиниц, сотрудничавших с сервисом, устанавливать для клиентов и других контрагентов низкие цены, чем для самого онлайн-агентства.



Офис компании в Амстердаме \ Photo by riccardo giorato on Unsplash

Обратите внимание! Ограничение работы сервиса касается только возможности забронировать турецкий отель с территории Турции.

Если вы путешествуете по стране и захотите забронировать жилье через Booking.com на месте, то не сможете этого сделать. А вот турецкий отель из-за рубежа или заграничный из Турции, здесь, как и раньше, можно забронировать без проблем.

Можно ли обойти блокировку?

Если вы привыкли к пользованию услугами Booking.com и не хотите менять этот сервис, то есть возможность обойти блокировку с помощью VPN.

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Нужно изменить турецкую IP на IP другой страны. Однако через VPN будет передаваться также ваша личная информация, которую вы вводите при бронировании жилья.

Специалисты по кибербезопасности советуют не использовать для этого VPN-приложения из-за слабой политику конфиденциальности в отношении данных пользователей.

Какие есть альтернативы Booking?

Есть еще немало альтернативных ресурсов, с помощью которых можно дешево забронировать квартиру в Турции.