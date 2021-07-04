В Турции для туристов наконец открыли уникальный монастырь на горе

Панагия или Монастырь Сумела открылся для посетителей после 5 лет реставрационных работ. Об этом сообщил на церемонии открытия министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Его особенностью является расположение. Монастырь возвышается на скале, на высоте 1 300 метров над уровнем моря.

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Серьезные работы по очистке и укрепления были проведены на площади 20 тысяч метров. На стенах очень ценные фрески, – рассказал министр.

По его словам, работы по их восстановлению продолжаются и будут продолжаться еще 12 месяцев.

Монастырь Сумела: коротко

Это православный монастырь, возведенный в конце 4 – начале 5 века нашей эры на меловой скале на территории современной Турции, вблизи Трабзона.

С конца 4 века в монастыре хранилась чудотворная икона Богородицы Панагия Сумела, написанная апостолом Лукой.

На протяжении веков он был святыней не только для понтийских греков, но и христианства всего мира.

В 2000 году Монастырский комплекс Сумела был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005-м он был закрыт на реставрацию, которая началась год спустя.

За это время отреставрированы главный храм, колокольня, десять часовен, монастырскую библиотеку и кухню, святой источник, фонтан, кельи и гостевой дом.