Кажется, что ты не в Египте, а в Москве: турагент назвала отель, где 80% туристов – россияне

Египет – одно из любимых морских направлений среди украинских туристов. Однако с начала полномасштабной войны большинство отдыхающих обращают внимание не только на пляж и питание, но и на других гостей, проживающих в отеле. Никто не хочет в отпуске сталкиваться с "русским миром" и гражданами государства-агрессора, которые известны на весь мир своим отвратительным поведением.

Многие украинцы сразу же выдвигают требование турагентам – отдых должен проходить без россиян. Но иногда даже хороший 5-звездочный отель не гарантирует отсутствие неприятных "соседей". На тикток-странице туристического агентства "Путешествуй с нами" рассказали об отеле, где встречи с россиянами не избежать.

В каком отеле в Египте много россиян?

Речь идет об отеле Sultan Gardens 5* в Шарм-эш-Шейхе. Сам отель действительно хороший: здесь вкусное питание, качественное обслуживание, красивый риф с разноцветными рыбками. В отеле даже есть удобный песчаный спуск к морю, что в Шарм-эш-Шейхе встретишь не везде. Казалось бы, все идеально, но есть нюанс.

Здесь 80% отдыхающих – это россияне. Такого их количества я не видела нигде, а за месяц осмотрела 38 отелей,

– рассказала турагент Наталья Яценко.

Дело в том, что часть номеров отеля выкупил российский туроператор Fun&Sun. Для россиян здесь даже работают отдельные рестораны, бары и мини-клуб, но они также могут пользоваться общей инфраструктурой отеля. Из-за такого количества россиян на территории отеля создается впечатление, что ты находишься не в Египте, а где-то в Москве.

Почему украинцам не стоит делать бронирование в отеле Sultan Gardens 5* в Шарм-эш-Шейхе: видео

А куда ехать, чтобы не столкнуться с "русским миром"?

Туристов из России в Египте больше всего в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а на курорте Марса-Алам их почти нет. Здесь большинство отдыхающих – европейцы, а россияне просто не добираются до курорта, потому что из российских городов нет прямых рейсов в Марса-Алам. Чтобы добраться до этого уголка, им нужно лететь в Хургаду, а оттуда еще несколько часов ехать на автобусе в Марса-Алам.

Поэтому, если хочется спокойствия, лучше выбирать отели в Марса-Аламе. К тому же на этом курорте есть великолепный риф и качественные отели, ориентированные на европейский рынок.